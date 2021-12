1 Steffi Schluchter und Adrian Feyhl wollen mit ihrer Aktion vorweihnachtliche Stimmung verbreiten. Foto: privat

Ludwigsburg - Der Weihnachtstraum von Steffi Schluchter und Adrian Feyhl war ständig kurz vor dem Zerplatzen. Denn dass in ihrer Popup-Bar Santa’s Secret wieder Cocktails ausgeschenkt werden dürfen, stand auf der Kippe. Doch dank 2G plus steht fest: Von Donnerstag, 16., bis Sonntag, 19. Dezember darf das temporäre Nachtlokal in der Confiserie Luckscheiter an der Ludwigsburger Kirchstraße immer ab 20 Uhr aufpoppen. Steigt die Hospitalisierungsrate von Covid-19-Erkrankten stark an, kann der Traum der beiden aber jeden Moment aus sein. „Wir wagen das trotzdem“, sagt Steffi Schluchter.

„Es geht uns einfach darum, uns, unseren Freunden und allen anderen, die nicht daheim sitzen bleiben wollen, doch noch etwas Schönes in der Vorweihnachtszeit zu ermöglichen“, sagt Steffi Schluchter. „Vor allem nachdem der Weihnachtsmarkt nun ganz ausgefallen ist.“ Und bisher sieht es so aus, als ob das klappt: Momentan gilt die 2G-plus-Regel für Bars in Baden-Württemberg. In das Pop-up-Nachtlokal dürfen 50 Leute kommen. Dabei müssen sie beim Eintritt und beim Gang auf die Toilette Masken tragen. Am Platz dürfen die Gäste den Mundschutz abnehmen. Deshalb gibt es im Innenbereich Tische, an denen Cocktails, Glühwein oder Punsch abgestellt werden können.

Helferinnen fallen aus – wegen Schwangerschaft

Für das Personal herrscht durchgängig Maskenpflicht. „Uns sind einige Helfer kurzfristig abgesprungen“, erzählt Adrian Feyhl. Mehrere Freundinnen seien schwanger geworden. „Angesichts der steigenden Corona-Zahlen war es ihnen dann doch zu heikel mit vielen Leuten in einer Bar zu stehen“, sagt der 33-Jährige.

Doch um beim Aufbau zu helfen, die Shaker zu schütteln und Bierkisten zu schleppen, sind noch genug Freunde des Paars übrig geblieben. Davor, dass sich viele andere auch nicht mehr ins Getümmel wagen und sich die Bar doch nicht lohnt, haben die Cocktailfans keine Angst. „Um uns Ideen für unser Hygiene-Konzept zu holen, waren wir im Flint in Ludwigsburg und in der Schwarz-Weiß-Bar in Stuttgart“, erzählt Feyhl. „Dort war es auch voll.“ Außerdem: „Uns geht es hier nicht darum das große Geld zu verdienen.“ Getränke mixen, Gin selbst herstellen und neue Cocktail-Rezepte erfinden, ist das Hobby des Ingenieurs und der Referentin für gesellschaftliche Verantwortung.

Bratapfelpunsch, Mandarinenlikör und Lebkuchensirup

Für die Weihnachtsbar haben die Hobby-Gastronomen mit Bratapfelpunsch, Mandarinenlikör und Lebkuchensirup experimentiert. Falls es am Ende einen Gewinn gibt, wollen sie diesen wie schon im Jahr 2019 der Karlshöhe spenden. Als sie das erste Mal den Süßigkeitenladen umgebaut haben, kamen immerhin 700 Euro zusammen.

Liebevolle Weihnachtsdeko

Die erste Verwandlung des Ladens habe damals viel mehr Geld, Schweiß und Nerven gekostet, so Steffi Schluchter. „Wir mussten ja erst eine Theke einbauen und Abdeckungen für die Vitrinen anfertigen“, erklärt die 32-Jährige. Dieses Mal mussten sie die Teile, die nun zwei Jahre lang eingelagert waren, nur abstauben. Mit dem Holzschutz, liebevoller Deko und der passenden Musik zaubern die Ludwigsburger schnell ihre Weihnachtsbar herbei, um sie zwischen 1 und 2 Uhr wieder verschwinden zu lassen.

Die Idee zum Projekt kam den beiden schon vor Jahren in einer Mannheimer Popup-Bar und beim Herumirren in Ludwigsburg auf der Suche nach einer Cocktailbar mit Weihnachtsflair. Denn so etwas haben sie in der Barockstadt nicht gefunden – einen passenden Ort für ihr Herzensprojekt allerdings zunächst auch nicht. Bis Feyhl eines Tages seinem ehemaligen Schulkameraden Felix Luckscheiter von der Idee erzählte und ihn dafür begeistern konnte.

Beim erste Versuch war die Bar „Santas Secret“ schnell kein Geheimnis mehr und wurde zum vollen Erfolg. Selbst wenn das Paar diesmal auf vielen Getränken sitzen bleiben sollte, wäre das nicht schlimm. Viele davon sind auf Kommission gekauft. Und Wodka, Gin und Bourbon halten auch bis Ostern. Für das Jahr 2022 haben die Freizeitgastronomen nämlich eine Ausschankgenehmigung für 20 Tage bekommen. Nun träumen die beiden auch von einer Oster- und einer Sommerbar.