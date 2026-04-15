Emotion schafft Aufmerksamkeit: Kaum ein Beispiel zeigt das besser als das Drama um den Wal vor Poel. Sein Schicksal berührt viele - einige aber lässt es hasserfüllt geifern. Warum geschieht das?
Wismar - Fachinstitute, Tierschutzorganisationen, Experten weltweit sind sich einig: Dem vor der Ostsee-Insel Poel liegenden Buckelwal kann nicht sinnvoll geholfen werden, es ist das Beste, ihn in Ruhe und Würde sterben zu lassen. Dennoch regt sich in sozialen Medien Zorn, einige Menschen protestieren direkt vor Ort. Auf Pappschildern ist von "unterlassener Hilfeleistung" die Rede, Helfer werden bedroht und die Sängerin Sarah Connor wird für einen einordnenden Beitrag zum Wal bei Instagram heftig angefeindet. Warum passiert das?