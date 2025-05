Wer wird Oberbürgermeister? Sindelfingen wählt am Sonntag

Bernd Vöhringer tritt nach 24 Jahren als Oberbürgermeister in Sindelfingen nicht wieder an. Also wird bei der Wahl am Sonntag, 11. Mai, ein neues Stadtoberhaupt gesucht. Es treten neun Kandidatinnen und Kandidaten an, drei davon werden das Rennen wohl unter sich ausmachen.