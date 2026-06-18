Populäres Videospiel: Vorbestellungen für nächstes GTA-Spiel starten am 25. Juni

1 "Grand Theft Auto VI" wird bald vorbestellbar sein. (Archivbild) Foto: Rockstar/dpa

Auf kaum ein Videospiel warten Fans so aufgeregt wie auf «Grand Theft Auto VI». Nach Verzögerungen kann man es ab dem 25. Juni vorbestellen. Damit dürfte auch das Erscheinen im November sicher sein.











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New York - Nach mehr als einem Jahrzehnt werden sich Videospieler in einer Woche das nächste Game aus der "GTA"-Reihe vorbestellen können. Die Entwicklerfirma Rockstar Games kündigte den Start der Vorbestellungen für "Grand Theft Auto VI" für den 25. Juni an. Das Actionspiel soll nach mehrfacher Verzögerung am 19. November erscheinen. Das große Interesse potenzieller Käufer signalisiert schon jetzt, dass es eines der erfolgreichsten Spiele der Branchengeschichte werden könnte. Die Spieler musste lange warten: Der vorherige Titel der Reihe kam im Jahr 2013 heraus.