Popstar wird 55: Jennifer Lopez feiert Geburtstag mit Spiegel-Selfie

1 Jennifer Lopez hat ihren Geburtstag mit einer "Bridgerton"-Party gefeiert. Foto: Billy Bennight/AdMedia/ImageCollect

Jennifer Lopez ist am 24. Juli 55 Jahre alt geworden. Bei Instagram feiert sie ihren Ehrentag mit einem sexy Spiegel-Selfie und gibt in einem Clip Einblicke in ihre glamouröse Pre-Birthday-Party im "Bridgerton"-Stil.











Link kopiert



Jennifer Lopez hat am 24. Juli ihren 55. Geburtstag gefeiert. Die Sängerin postete zu diesem Anlass ein Spiegel-Selfie bei Instagram. Auf dem Schnappschuss ist sie in einem weißen Badeanzug mit tiefem Ausschnitt zu sehen. Dazu trägt sie auffälligen Goldschmuck und hat ihre Haare zu einem Pferdeschwanz frisiert. Passend zu ihrem gleichnamigen Album schrieb sie zu dem Bild: "This Is Me...Now" (zu Deutsch: "Das bin ich... Jetzt"). Ein Kuchen-Emoji erinnert zudem an ihren Geburtstag.