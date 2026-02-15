«Brat» war plötzlich überall: Popstar Charli xcx wird auf der Berlinale gefeiert - und zeigt in einer neuen Satire, was in der Musikbranche falsch läuft. Warum das sehr lustig und lehrreich ist.
Berlin - Der Sommer 2024 trägt eine besondere Farbe: ein grelles Neongrün. Das Album "brat" der britischen Sängerin Charli xcx prägt die Pop- und Internetkultur über Wochen hinweg. Zwar ist der Sommer jetzt schon wieder lange vorbei. Trotzdem gehört die Musikerin (33) zu einem der größten Stars der diesjährigen Berlinale.