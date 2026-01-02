Popstar weiterhin beliebt: Taylor Swift wieder auf doppeltem Charts-Thron

Taylor Swift ist weiter das Maß aller Dinge: In den deutschen Single- und Album-Charts hat die US-Sängerin zum Jahresanfang den Thron zurückerobert.

Taylor Swift (36) führt einmal mehr die Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, an und erobert den doppelten Charts-Thron. "The Fate Of Ophelia" schafft es zum neunten Mal auf den ersten Platz bei den Singles, ihr Album "The Life Of A Showgirl" zum zweiten Mal bei den Alben. Sechs weitere Werke des Popstars platzieren sich in den Top 100, dazu gehören "The Tortured Poets Department" (vier) und "Lover" (53).

Auch Sabrina Carpenter vorne mit dabei Auch auf den übrigen vorderen Plätzen sind die weihnachtlichen Klänge verschwunden. Bei den Alben geht es für den Soundtrack der "KPop Demon Hunters" von Platz elf auf den zweiten Rang. Dahinter reihen sich Pink Floyds "Wish You Were Here", Swifts "The Tortured Poets Department" und Sabrina Carpenters "Man's Best Friend" ein. Als Neueinsteiger mit dabei ist Rapper Nimo, der mit "30unter30" auf dem 76. Platz landet.

In den Single-Charts geht es für "Golden" der "KPop Demon Hunters" von 41 auf Platz zwei. Rayes "Where Is My Husband!" schafft es von 54 auf den vorderen dritten Rang. Disco Lines & Tinashe mit "No Broke Boys" belegen Platz vier, Alex Warren mit "Ordinary" Platz fünf. Als Neueinsteiger sind der durch TikTok wieder beliebt gewordene 2013er-Song "Tirol" (DJ Ötzi, Platz 35) und "Don't Worry" von Leony (Platz 88) mit dabei.

In der Weihnachtswoche schafften es noch ganz andere Titel auf die vorderen Charts-Plätze. So sicherte sich Wham!s

"Last Christmas" bei den Singles den Thron, bei den Alben war Michael Bublés "Christmas" das beliebteste.