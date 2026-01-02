Popstar weiterhin beliebt: Taylor Swift wieder auf doppeltem Charts-Thron

Taylor Swift ist weiter das Maß aller Dinge: In den deutschen Single- und Album-Charts hat die US-Sängerin zum Jahresanfang den Thron zurückerobert.
Taylor Swift (36) führt einmal mehr die Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, an und erobert den doppelten Charts-Thron. "The Fate Of Ophelia" schafft es zum neunten Mal auf den ersten Platz bei den Singles, ihr Album "The Life Of A Showgirl" zum zweiten Mal bei den Alben. Sechs weitere Werke des Popstars platzieren sich in den Top 100, dazu gehören "The Tortured Poets Department" (vier) und "Lover" (53).