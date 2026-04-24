Mit ihrem dritten Album "Locket" zeigt sich Popstar Madison Beer so verletzlich wie noch nie zuvor. Im Interview spricht die 27-Jährige über das Alleinsein, den Umgang mit der Öffentlichkeit und warum es ihr heute gelingt, klare Grenzen zu setzen.
Madison Beer (27) wurde im Jahr 2012 mit der Hilfe von Justin Bieber (32) bekannt, der ein YouTube-Cover von ihr auf X (damals Twitter) teilte. Über die Jahre hinweg hat sie sich zur erfolgreichen Popkünstlerin entwickelt und wurde zweimal für einen Grammy nominiert. Im Januar veröffentlichte sie mit "Locket" ihr drittes Studioalbum - ein Werk, das persönlicher ist als seine Vorgänger und unter anderem ihre ehemaligen Beziehungen thematisiert.