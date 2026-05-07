Superstar Billie Eilish und Filmemacher James Cameron bringen einen Konzertfilm ins Kino. Wie sie trotz Altersunterschied gemeinsam Regie führten und wie Eilish mit den emotionalen Fans umgeht.
London - Sie ist eine der bedeutendsten Popmusikerinnen der Gegenwart, schrieb Hits wie "Bad Guy" und "Happier Than Ever", gewann zehn Grammys und zwei Oscars. Er schuf Blockbuster-Filmerfolge wie "Terminator", "Titanic" und "Avatar", wurde mit drei Oscars und unzählige Filmpreisen ausgezeichnet. Jetzt haben Billie Eilish und James Cameron erstmals zusammengearbeitet.