1 Cher im sexy Gladiatoren-Outfit und endlosen Beinen Foto: imago/MediaPunch

Derzeit ist Cher in Nordamerika im Zuge ihrer "Here We Go Again"-Tour unterwegs und begeistert die Fans nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit zahlreichen Outfits und einer Figur, die jede Frau vor Neid erblassen lässt.

Popstar Cher beweist derzeit auf ihrer "Here We Go Again"-Welttournee, dass auch eine Frau mit 72 Jahren noch eine fabelhafte Figur haben kann. Die Pop-Ikone, die mit Hits wie "Believe", "If I Could Turn Back Time" und "Strong Enough" weltberühmt wurde, ist seit Januar 2019 mit dem zweiten Teil ihrer Tour in Nordamerika unterwegs und begeistert dabei mit einer großartigen Bühnenshow und sagenhaften Outfits.

Ein besonderer Wow-Faktor ist ihr Auftritt im schwarz-goldenen Glitzer-Body, der freie Sicht auf ihre langen durchtrainierten Beine gewährt. Das Outfit, das Cher mit einer überdimensionalen Locken-Perücke in Orange und einer Art goldener Krone kombiniert, erinnert an eine Gladiatoren-Kämpferin. Passend dazu trägt die Sängerin Armstulpen und Stiefel ebenfalls in Schwarz mit goldener Musterung.

Zahlreiche Outfitwechsel während der Show

Während der Show schlüpft Cher in zahlreiche weitere Outfits und wechselt ihren Look mehrfach. Egal ob im schwarzen durchsichtigen Hosenanzug und mit blonden Locken, als orientalische Schönheit mit langen schwarzen Haaren und buntem Schmuck oder fast nackt in einem Hauch aus silbernen Streifen, rosa Herz-Stickern als BH und roter Perücke - die Oscar-, Grammy-, Emmy- und Golden-Globe-Gewinnerin begeistert die Fans auch nach mehr als einem halben Jahrhundert im Showbusiness noch immer.