Poppy Delevingne : Schauspielerin ist erstmals Mama geworden

Poppy Delevingne (39) hat die Geburt ihres ersten Kindes verkündet. Auf Instagram gab die Britin bekannt, dass ihre Tochter bereits am 20. Mai das Licht der Welt erblickt hat. "Die Sterne standen günstig, und dann warst du da. [...] Willkommen auf der Welt, Babybär. Du hast unsere Herzen, unser Alles", schrieb Delevingne zu einem Foto, auf dem die kleine Hand ihres Babys ihren Daumen umklammert. Auch den Namen des Mädchens verriet die frischgebackene Mutter: Kaia Moon Kewick.

Diese Promis gratulieren

In den Kommentaren gratulierten nicht nur zahlreiche Fans zur Geburt, auch viele Promis zeigten ihre Freude. Schauspielerin Demi Moore (62) hinterließ rote Herz-Emojis, Damian Hurley (23), Sohn der Schauspielerin Elizabeth Hurley (60), schrieb: "Ich liebe dich." Und Sängerin Pixie Lott (34) gratulierte mit einem "Herzlichen Glückwunsch!"

Poppy Delevingne: Schwangerschaft ist "alles, was ich jemals wollte"

Im Interview mit der britischen "Elle" hatte Delevingne bereits verkündet, dass sie und ihr Partner, der Geschäftsmann Archie Keswick, ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. "Ich bin so aufgeregt, ich komme aus einer reinen Mädchenfamilie, Mädchen sind großartig", schwärmte sie. Für Keswick ist es bereits der dritte Nachwuchs: Zwei Kinder brachte er aus einer früheren Ehe mit in die Beziehung.

Dass sie schwanger ist, habe sie während der London Fashion Week erfahren, wie sie weiter verriet. Bei einer Anprobe für die Burberry-Show fiel dem Model auf, dass das Outfit enger saß als zuvor - daraufhin machte es einen Schwangerschaftstest.

Die Schwangerschaft sei "alles, was ich jemals wollte", so die 39-Jährige. Es fühle sich wie ein "außergewöhnliches Privileg" an, "ein Baby in diesem Alter und zu diesem Zeitpunkt zu bekommen". Lange habe sie nicht daran geglaubt, überhaupt schwanger werden zu können, und bereits Frieden mit diesem Gedanken geschlossen, so Delevingne. "Als es passierte, konnte ich es nicht wirklich glauben. Es fühlt sich immer noch sehr surreal an".