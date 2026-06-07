Zehn Konzerte gab der britische Star in Amsterdam. Nun sagte er Tschüss und Danke in einer Stadtzeitung. Das führte zu einem ungewöhnlichen Run.
Amsterdam - Nach seiner Konzertreihe in Amsterdam hat sich der britische Popstar Harry Styles bei der Stadt mit einer riesigen Zeitungsanzeige bedankt und damit einen Hype im Internet ausgelöst. In der Samstagsausgabe der Tageszeitung "Het Parool" ist eine handgeschriebene Nachricht von Styles abgedruckt, in der er sich für die Gastfreundschaft bedankt. Nun gibt es einen Run auf die Zeitung.