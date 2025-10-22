PopLänd Award: Wer bekommt den PopLänd Award Baden-Württemberg?

Wie fördert man Pop in Baden-Württemberg? Nun auch mit einem Preis. Wer bekommt den ersten PopLänd Award Baden-Württemberg? Wir haben die Namen.
Im Juli 2024 bat unsere Zeitung im SpardaWelt Eventcenter in Stuttgart zur Debatte „Sind wir PopLänd?“. Zuvor hatte das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst eine Bestandsaufnahme zur Popförderung vorangetrieben. Ein Ergebnis: Erstmals verleiht das Land Baden-Württemberg nun einen Preis für Popkultur. Er geht an die Alternative Rock Band Nikra aus Mannheim, das Kulturzentrum franz.K in Reutlingen und an den Musikproduzenten Jules Kalmbacher. Die Verleihung des mit jeweils 10000 Euro dotierten PopLänd Award Baden-Württemberg findet am 16. November 2025 in der Alten Feuerwache in Mannheim statt.