PopLänd Award: Wer bekommt den PopLänd Award Baden-Württemberg?

Schon vorab sagt Baden-Württembergs Kunststaatssekretär Arne Braun (Grüne): „Mit dem PopLänd Award machen wir die Kunstform Popmusik in The Länd sicht- und hörbar“. Und: „Der PoplLänd Award ist ein Zeichen für die Kraft von Kreativität, Innovation und Engagement. Die 2025 ausgezeichneten Nikra, das franz.K und Jules Kalmbacher sind dafür der beste Beweis.“ Die Entscheidung für die Auswahl der Preisträger fällte eine Fachjury – Ziggy Has Ardeur (Musiker und Produzent), Johanna Homburger (Programmleitung Kulturladen Konstanz), Hannah Jaha (Singer-Songwriterin und Musikerin), Martin Labacher (Kreativleitung Im Wizemann Stuttgart), Michael Mutschler (Programmleitung Roxy Ulm) und Sonja Urmann (A&R Associate Concord Music GmbH) – unter Vorsitz von Derek von Krogh (Künstlerischer Direktor und Geschäftsführer der Popakademie Baden-Württemberg, Keyboarder und Produzen). Von Krogh sagte zum Ergebnis: „Baden-Württemberg darf auf eine wirklich bemerkenswerte popkulturelle Szene stolz sein.“