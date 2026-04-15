Popband aus Münster: Alphaville wehrt sich gegen Songnutzung durch Trump

Sie wollen „dafür sorgen, dass dieser Beitrag unverzüglich aus dem Internet entfernt wird“: Die Band Alphaville möchte nicht, dass Donald Trump ihren Hit „Forever Young“ nutzt.
Die Popband Alphaville möchte dagegen vorgehen, dass US-Präsident Donald Trump ein Video mit ihrem Hit „Forever Young“ veröffentlicht hat. Auf seiner Plattform „Truth Social“ hatte Trump ein KI-Video gepostet, das mit dem Song unterlegt ist. Es zeigt Animationen von ihm zu verschiedenen Zeiten, angefangen von einem Bild, das ihn im Alter von vier Jahren zeigen soll.