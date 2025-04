Pop-up-Store in Stuttgart: Eine Woche Vintage shoppen – Galerie wird zu Secondhand-Hotspot

1 Das Event findet zum siebten Mal in der Galerie Necktar statt. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Ein Pop-up-Store in der Galerie Necktar 127 am Stöckach hat seit Samstag geöffnet. Was hier außer Vintage-Kleidung noch zu finden ist und wie es mit dem Konzept weitergehen soll.











Link kopiert



An den Bügeln in der Galerie Necktar 127 hängen Pelzmäntel sowie langen Kleidern in Türkisblau und knalligem Rot. Auf den Tischen stapeln sich T-Shirts und Hemden, der Boden ist gesäumt von waldgrünen Stöckelschuhen, braun gemusterten Lederstiefeln und weißen Sneakern. Unübersehbar: Seit Samstag befindet sich in den Räumlichkeiten am Stöckach ein Pop-up-Store für Secondhand-Artikel. Der „Vintage Design Art Market“ ist bis zum kommenden Samstag, 19. April, im Stuttgarter Osten geöffnet, abends ergänzt durch DJ-Sets.