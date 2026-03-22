Pop-up-Store in Möhringen: Mit Holz-Männle gegen Vorurteile
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BHZ-Mitarbeiterin Ann-Sophie Thoma im Pop-up-Store in Möhringen Foto: Jan Sellner

Das BHZ Stuttgart versucht, neue Wege zu gehen – aktuell mit einem Pop-up-Store in in Möhringen. Das Projekt soll helfen, mehr Verständnis für Menschen mit Behinderung zu wecken.

Während über eine Pop-up-Nutzung des Wittwerhauses diskutiert wird, läuft an anderer Stelle in der Stadt gerade ein Pop-up-Versuch – klein, bescheiden, etwas versteckt in einem Seitenraum der BW-Bank-Filiale in der Filderbahnstraße 21 in Möhringen. Seit Anfang März bietet das BHZ, eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung, dort selbstgemachte Produkte an: Seifen, Kerzen, Grußkarten, Kaffee, Tiere aus Filz und die stadtberühmten Holz-Männle , die im Feuerbacher BHZ-Kreativatelier aus recycelten Obstkisten hergestellt werden. „Wir freuen uns, unsere Produkte zentral in Möhringen präsentieren und dort auch über unsere Dienstleistungen informieren zu dürfen“, erklärt BHZ-Geschäftsführerin Irene Kolb-Specht. Zugleich soll der Pop-up-Store, dessen Zugang innerhalb der Bank-Filiale liegt, „ein Raum der Begegnung“ sein. „Wir wollen informieren, Berührungsängste und Vorurteile abbauen“, sagt Kolb-Specht.

 

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In Filialleiter Matthias Mayer hat das BHZ einen Förderer. Er bietet lokalen Künstlern und Vereinen in der Möhringer Filiale eine Plattform. Das BHZ kennt er seit einer sozialen Woche, die er in der Einrichtung verbracht hat: „Die Begegnung mit Menschen mit Handicap hat mich damals nachhaltig beschäftigt und berührt, das wünsche ich mir auch für unsere Kundinnen und Kunden.“ Nach drei Wochen lautet die Zwischenbilanz: der Ansatz ist gut, die Besucherfrequenz, in dem von BHZ-Mitarbeitern betreuten Pop-up-Store allerdings noch steigerungsfähig.

Geöffnet hat der Pop-up-Store noch bis 27. März – montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9.30 bis 13 Uhr und 14 bis 16.30 Uhr. Mittwochs 9.30 bis 13 Uhr.

 