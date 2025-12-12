Pop-up-Store in Korntal-Münchingen: Besonderer Laden in der Ortsmitte – „Nirgendwo sonst so viel Kundenpflege“

Die Macher des Schulbauernhofs Zukunftsfelder haben ein ungewöhnliches Projekt gestartet: Achtklässler verkaufen Produkte von regionalen Bauernhöfen und Start-ups.
Eine Lieferung kommt. Darren eilt zur Tür. Der 13-jährige Schüler nimmt Eier, Walnüsse und Ackersalat entgegen. Nüsse sind noch genug da, also bringt Darren den Nachschub zunächst ins Lager. Als eine Frau den Laden im Korntal-Münchinger Stadtteil Korntal betritt, begrüßen Darren und Hannah, die für die Kasse zuständig ist, sie freundlich. Die Frau schlendert an den Regalen entlang. Wäre sie eine von den Kunden, die Beratung oder andere Unterstützung wünschen – Darren wäre sofort zur Stelle gewesen. Nachdem die Frau bei Hannah bezahlt hat, will Darren noch von ihr wissen, wie ihr der Laden gefällt. Die Frage ist: Braucht der Ort so ein Geschäft?