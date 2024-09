Pop-up-Store Bohne & Leos gekündigt: Wie Breuninger auf die Kritik des Bohnenviertel-Vereins reagiert

1 Im Dorotheen-Quartier steht bald ein Wechsel an.. Foto: /Breuninger

Es bleibt dabei, dass der Pop-up-Store Bohne & Leos Ende des Jahres im Dorotheen-Quartier schließen muss. Breuninger versichert aber, dass man den verärgerten Händlern des Bohnenviertels „kurz- und langfristig“ helfen will.











Für die Händler des Bohnenviertels ist die Lage besorgniserregend: Eine große Baustelle vor der Haustür, die mit einer Autoflut in der Umleitung verbunden ist, sorgt für dramatisch sinkende Umsätze. Der Gehweg auf der Esslinger Straße ist so eng, dass man nicht mal mehr vor den Schaufenstern stehen bleiben kann, um den Durchgang nicht zu blockieren. Froh waren die Geschäftsleute deshalb, dass sie im Dorotheen-Quartier von Breuninger im August gemeinsam den Pop-up-Store Bohn & Leos zu Sonderkonditionen bei der Miete eröffnen durften, in der sie Teile ihres Sortiments verkaufen können. Doch nun hat das Warenhausunternehmen ihnen auf Ende des Jahres gekündigt.