1 Mit einer Aktion am Dienstagabend haben Mitglieder der Initiative Radentscheid Stuttgart auf den zugeparkten Radweg aufmerksam gemacht. Foto: Radentscheid Stuttgart/privat

Die neuen Spuren für Radfahrende auf der Böblinger Straße in Kaltental sind nahezu fertig – aber noch nicht nutzbar. Der Grund sind etliche Falschparker. Die Wut der Radler ist groß.









Die Empörung in den sozialen Netzwerken ist groß: „Habe ich was verpasst? Schließt der irgendwann und wird wieder als Parkplatz freigegeben?“, lautet einer von vielen Posts auf Twitter. Die Rede ist von dem neuen Pop-up-Radweg an der Böblinger Straße zwischen den Haltestellen Waldeck und Kaltental. In Richtung Vaihingen sind die dicken durchgezogenen weißen Linien, welche die eigene Spur für die Pedaleure markieren, seit einigen Tagen aufgepinselt – aber das scheint den einen oder anderen Autofahrer nicht zu kümmern.