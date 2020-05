Unfall auf der Neuen Weinsteige in Stuttgart 19-Jähriger gerät nach Sekundenschlaf in Gegenverkehr

Ein 71-Jähriger hat sich am Samstagmorgen bei einem Unfall auf der Neuen Weinsteige in Stuttgart leicht verletzt. Laut Polizei war ein 19-Jähriger am Steuer kurz eingenickt und in den Gegenverkehr geraten.