Im Rahmen einer bundesweiten Aktion konnte in Ludwigsburg am Freitag spontan geheiratet werden. Wir haben Paare begleitet und nach ihrer Motivation gefragt.

Als Christoph am Freitagmittag nach Ludwigsburg kommt, denkt er noch, es handelt sich um einen normalen Ausflug. Was er nicht weiß: Er ist gerade auf dem Weg zu seiner eigenen Pop-Up-Hochzeit. Seit fast drei Jahren ist er nun mit Anne zusammen. Als Anne vor ein paar Wochen die Werbung für die Aktion „Einfach heiraten“ in Ludwigsburg sah, dachte sie sich: „Direkt heiraten wäre vielleicht ein bisschen too much, aber so einen Segen für uns und unsere Liebe, das wäre wirklich etwas Schönes. Er hätte ja auch die Möglichkeit, ‚Nein‘ zu sagen.“

Das ist aber glücklicherweise nicht der Fall: Nach der ersten Überraschung freut sich Christoph über die spontane Wendung im Tagesplan: „Jetzt, wo ich langsam hier ankomme, finde ich, ist das ein echt schöner Liebesbeweis.“

Diesen Liebesbeweis konnten sich interessierte Paare in Ludwigsburg im Rahmen der bundesweiten Aktion „Einfach heiraten“ der evangelischen Kirche gegenseitig geben. Gemeinsam mit dem Ludwigsburger Standesamt bot die Kirche Paaren an diesem Tag schon zum zweiten Mal die Möglichkeit, sich mit oder auch ohne vorherige Anmeldung spontan standesamtlich und oder kirchlich trauen zu lassen. Es war jedoch, wie im Fall von Anne und Christoph, auch möglich, sich einfach nur als Paar segnen zu lassen.

Auch ohne große Planung ist eine individuelle Hochzeit möglich

„Das Besondere ist das Spontane. Wenn man andere Paare traut, führt man normalerweise lange Gespräche mit ihnen davor“, sagt Pfarrer Stephan Seiler-Thies. Obwohl es schnell geht, gibt es auch bei „Einfach heiraten“ eine individuelle Rede für jedes Paar. Nach der Anmeldung beim Ludwigsburger Marktplatz führte jedes Paar erst einmal ein kurzes Gespräch mit dem zugeteilten Pfarrer oder Pfarrerin.

Im Gespräch mit Pfarrer Stephan Seiler-Thies erzählen Sandra und Tobias Klemp, wie sie sich kennen und lieben gelernt haben. Foto: Olivia Denner

Ein solches Gespräch führten auch Sandra und Tobias Klemp, die sich in Rahmen der Aktion an diesem Tag bereits standesamtlich schon das Ja-Wort gegeben haben. Nun sollte auch noch direkt kirchlich geheiratet werden. Nach ihrem Kennenlernen mit Pfarrer Stephan geht es für sie und ihre kleine Hochzeitsgesellschaft daher direkt in die Kirche. Kaum haben die Gäste ihre Plätze eingenommen, beginnt die Pianistin die ersten Töne des Lieds „You Raise Me Up“ zu spielen, zu dem das Brautpaar auf eigenen Wunsch gemeinsam einläuft.

In der Rede spricht Pfarrer Stephan über das Kennenlernen der Beiden auf dem Frühlingsfest und über weitere besondere Momente aus ihrer elf Jahren langen Beziehung. Es werden Ringe getauscht, Segen verteilt, die ein oder andere Träne vergossen und natürlich darf auch der Hochzeitskuss nicht fehlen. Nach knackigen 20 Minuten zieht die gesamte Hochzeitsgesellschaft zu „All Of Me“ feierlich gemeinsam aus der Kirche.

Sandra und Tobias Klemp tauschen die Ringe. Foto: Olivia Denner

„Für uns war das perfekt so. Wir sind richtig begeistert“, erzählt der frisch gebackene Ehemann. Auch die Braut ist glücklich: „An sich waren wir auch gar nicht aufgeregt. Aber wenn die Musik und alles drumherum dann läuft, dann merkt man es: Dann wird man emotional und es kommen die Tränen, auch wenn man das gar nicht will. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, dass ich heute nicht weine, aber ich glaube, das ist normal.“ Die beiden hatten sich bereits im Frühjahr, kurz nach ihrer Verlobung, für das Event angemeldet.

Der Marktplatz wurde zur spontanen Pop-Up-Hochzeitslocation

Das Event machte es jedoch auch möglich, ganz spontan ohne Anmeldung zu heiraten. Dafür war auf dem Ludwigsburger Marktplatz alles vorbereitet: Blumensträuße, Hochzeitsfotografen, Musiker, Kaffee und Kuchen, eine Fotobox und sogar ein Kaugummiautomat, aus dem sich die Paare einen Trauspruch ziehen konnten.

Manche kamen mit Familie oder Freunden, um anschließend gemeinsam zu feiern. Andere wollten den Moment ganz bewusst nur zu zweit erleben – so wie Daniela und Michael. Nach 18 gemeinsamen Jahren ließen sie ihre Liebe segnen und stießen anschließend im Markt 8 gemütlich zu zweit auf ihre Beziehung an.

Egal ob standesamtliche Trauung, kirchliches Ja-Wort oder einfach ein Segen für die gemeinsame Liebe – so unterschiedlich die Geschichten der Paare auch waren: An diesem Freitag ging es auf dem Ludwigsburger Marktplatz vor allem darum sich bewusst für die andere Person zu entscheiden und diese besondere Beziehung gebührend nach den eigenen Vorstellungen zu feiern.