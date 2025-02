ATEEZ auf Welttournee – und für Fans in Deutschland gibt es mehr als nur Konzerte. Pop-Up-Stores in Berlin und Köln bieten exklusive Aktionen, Merchandise und Treffpunkte für die treuen „ATINYs“.

ATEEZ wurde 2018 von KQ Entertainment gegründet und hat sich seitdem zu einer der erfolgreichsten K-Pop-Gruppen der Welt entwickelt. Anlässlich der aktuellen Welt-Tournee der K-Pop-Band ATEEZ finden in den deutschen Konzert-Städten spezielle Pop-Up-Events statt.

Die Tour mit dem Titel „Toward the Light: Will to Power“ begann am 18. Januar 2025 in Lyon und führt die achtköpfige Gruppe durch zahlreiche europäische Metropolen, darunter auch Amsterdam, Kopenhagen und London. In Deutschland stehen Konzerte am 11. Februar in Köln sowie am 18. und 19. Februar in Berlin auf dem Programm.

Pop-Up-Stores für ATEEZ-Fans

Die acht Mitglieder von ATEEZ – Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung und Jongho – haben weltweit eine große Fangemeinde aufgebaut. Neben den Auftritten der Band gibt es auch abseits der Bühnen viel zu erleben.

Um die Vorfreude auf die Konzerte zu steigern, werden spezielle Pop-Up-Stores eingerichtet, die nicht nur für Konzertbesucher, sondern auch für Fans ohne Tickets zugänglich sind. Dort können die sogenannten „ATINYs“ (so nennen sich die Fans von ATEEZ) Merchandise erwerben, besondere Aktionen erleben und sich mit Gleichgesinnten austauschen.

Berlin: Zwei Standorte für das volle Fan-Erlebnis

In Berlin werden gleich zwei Pop-Up-Events veranstaltet. Zum einen bietet der K-Pop-Store Seoulstation Berlin in Kooperation mit dem Official Pop-Up-Club eine Vielzahl von Aktionen:

Standort: Kantstraße 125, 10625 Berlin

Kantstraße 125, 10625 Berlin Zeitraum: 15. bis 20. Februar 2025, täglich von 12 bis 18 Uhr (sonntags geschlossen)

15. bis 20. Februar 2025, täglich von 12 bis 18 Uhr (sonntags geschlossen) Highlights: Gewinnspiele für ATEEZ-Alben, Luckydraw-Photocards und ein großes Sortiment an offiziellen Merchandise-Artikeln

Darüber hinaus findet ein weiteres Event im nhow Hotel Berlin statt:

Standort: Stralauer Allee 3, 10245 Berlin

Stralauer Allee 3, 10245 Berlin Zeitraum: 15. bis 18. Februar 2025, von 11 bis 19 Uhr

15. bis 18. Februar 2025, von 11 bis 19 Uhr Auch hier erwartet die Fans ein umfangreiches Angebot an Aktionen und Merchandise.

Zusätzlich zu diesen Pop-Up-Stores gibt es außerdem ein vom K-IDOL-Store organisiertes Konzert-Event in Berlin:

Standort: East Side Mall, Tamara-Danz-Straße 11, 10243 Berlin

East Side Mall, Tamara-Danz-Straße 11, 10243 Berlin Zeitraum: 17. bis 20. Februar 2025

17. bis 20. Februar 2025 Hier gibt es 3 von der kompletten Band signierte Alben zu gewinnen (Rubbellos-Event). Ein Rubbellos erhält man für jeden Artikel, den man im Store kauft.

Köln: Pop-Up-Store zur Einstimmung auf das Konzert

In Köln wird der Tokkishop als offizieller Partner ein Pop-Up-Event organisieren:

Standort: Marriott Hotel, Johannisstraße 76-80, 50668 Köln

Marriott Hotel, Johannisstraße 76-80, 50668 Köln Zeitraum: 10. und 11. Februar 2025, jeweils von 11 bis 19 Uhr

Um den Pop-Up-Store zu betreten, müssen Fans zuerst eine Bestellung per App aufgeben. Wer eine Einlassbenachrichtigung erhalten hat, kann den Pop-Up-Store besuchen. Mehr Informationen dazu gibt es auf dem Instagram-Account des Shops.

Treffpunkt und Austausch für Fans

Die Pop-Up-Stores bieten nicht nur exklusive Merchandise-Artikel, sondern sind auch ein Treffpunkt für Fans, um sich auf die Konzerte einzustimmen und gemeinsam Erinnerungen zu sammeln. Gerade für diejenigen, die keine Tickets ergattern konnten, sind diese Events eine willkommene Gelegenheit, andere Fans kennenzulernen.