Pop trifft auf Hollywood: Taylor Swift erobert Filmwelt: In diesen Blockbustern ist sie zu hören

Die US-amerikanische Sängerin Taylor Swift (34) hat bis dato elf Alben veröffentlicht und gehört zu den erfolgreichsten Musikstars der Gegenwart. Auch im Bereich des Films ist die 34-Jährige, die im Rahmen ihrer "Eras Tour" vom 17. Juli an sieben Konzerte in Gelsenkirchen, Hamburg und München spielt, längst etabliert. Es gibt eine Vielzahl an Filmen und Serien, in denen die Lieder der Sängerin einen oder mehrere Plätze gefunden haben.

"Hannah Montana: Der Film"

Den Anfang machte der US-amerikanische Spielfilm "Hannah Montana" aus dem Jahr 2009. Die Handlung folgt dem Popstar Hannah Montana, die von Miley Cyrus (31) gespielt wird. Swift hat für den Film die Country-Ballade "Crazier" geschrieben, der Filmsong ist Teil des Soundtracks geworden. 15 Jahre nach Veröffentlichung des Lieds konnten sich Fans bei der "Eras Tour" in Edinburgh freuen, da die Sängerin hier den Song als Überraschung performte.

Lesen Sie auch

"Valentinstag"

Die US-amerikanische Liebeskomödie "Valentinstag" (im Original "Valentine's Day") aus dem Jahr 2010 lässt Romantiker-Herzen höherschlagen. Swift verkörperte hier eine Nebenrolle, sie und Schauspieler Taylor Lautner (32) spielen ein Liebespaar. Die beiden waren daraufhin auch in einer wahren Beziehung, die jedoch nicht lange andauerte. Im Abspann des Films hört man Swifts Lieder "Today Was a Fairytale" und "Jump Then Fall", wobei ersteres zu dem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht worden war und somit sein Debüt in diesem Film hatte.

Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Suzanne Collins (61) kam der Film "Die Tribute von Panem" im Jahr 2012 auf die große Leinwand und wurde zu einem großen Erfolg. Für den Streifen veröffentlichte Swift den Song "Eyes Open", der dann Teil des Soundtracks wurde. Für denselben Film nahm die Sängerin zudem gemeinsam mit dem amerikanischen Musikduo The Civil Wars einen weiteren Song auf: "Safe and Sound". Beide Lieder waren und sind bis heute noch ein großer Erfolg.

"Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe"

Der zweite Film aus der Reihe "Fifty Shades of Grey", "Gefährliche Liebe", erschien im Jahr 2017 und folgte weiter der turbulenten Liebesgeschichte der Charaktere Anastasia Steele (Dakota Johnson, 34) und Christian Grey (Jamie Dornan, 42). Hierfür produzierte Taylor Swift gemeinsam mit Sänger Zayn (31) den Song "I Don't Wanna Live Forever", der zu einem großen kommerziellen Erfolg wurde. Zudem fand der Song bereits zweimal seinen Platz unter den Überraschungssongs bei der "Eras Tour".

"Cats"

Der Musicalfilm "Cats" feierte im Jahr 2019 seine Premiere. Auch hier spielte Swift selbst eine Rolle, und zwar die der Katze Bombalurina. Als diese singt sie den Song "Macavity". Zusätzlich schrieb die Sängerin "Beautiful Ghosts" für Francesca Haywards (32) Charakter Victoria, die den Song im Film performte. Im Abspann ist es dann Swift, die das Lied zum Besten gibt.

"Der Gesang der Flusskrebse"

Der Film "Der Gesang der Flusskrebse" erschien 2022, er basiert auf dem gleichnamigen Roman von Delia Owens (75). Nachdem Swift das Buch gelesen hatte, kanalisierte sie ihre Begeisterung für die Geschichte in das Schreiben und Produzieren des Songs "Carolina". Das Lied ist im Hintergrund des Trailers und im Abspann des Films zu hören. Auch dieser Song fand seinen Platz in der "Eras Tour", als Swift ihn als Mash-up mit "No Body, No Crime" in Liverpool performte.

"Der Sommer, als ich schön wurde"

Für Swifties ist die Serie "Der Sommer, als ich schön wurde", die auf den gleichnamigen Büchern von Jenny Han (43) basiert, ein wahres Paradies. Es wimmelt hier nur so von Liedern der Sängerin und Swift ist fast schon das Aushängeschild der TV-Show. Schon in der ersten Staffel, die im Sommer 2022 veröffentlicht wurde, waren zahlreiche ihrer Lieder zu hören. Unter anderen "Lover", "False God", "Cruel Summer" und "The Way I Loved You". In der zweiten Staffel, die ein Jahr später erschien, war das Werk der Sängerin fast noch präsenter. In acht Folgen konnte man Swifts Stimme insgesamt neun Mal hören. Auch in den Teasern und Trailern wurden zwei ihrer Songs verwendet.

"The Fall Guy"

In der US-amerikanischen Action-Komödie "The Fall Guy" konnten Zuschauer im Frühjahr 2024 die Hollywood-Stars Ryan Gosling (43) und Emily Blunt (41) auf der Leinwand bewundern. Wer Action sehen will, ist hier gut aufgehoben, aber auch der ein oder andere Taylor-Swift-Fan kann sich freuen. In einer besonders emotionalen Szene, in der Gosling als Stuntman Colt Seavers im Auto sitzt, sucht er sich als Hintergrund-Musik nichts anderes als die Ballade "All Too Well" von Taylor Swift aus, zu der er seinen Emotionen freien Lauf lässt.

"The Bear"

Nicht nur Ryan Gosling hatte eine emotionale Begegnung mit Swifts Musik in einem Auto. In der zweiten Staffel der Serie "The Bear", die 2023 erschien, ist die Sängerin ein wiederkehrendes Thema. Schauspieler Ebon Moss-Bachrach (47) spielt hier den Vater Richie, der mithilfe von Swift versucht, eine Verbindung zu seiner Tochter aufzubauen. In einer Folge sitzt Richie nach einem langen Tag im Auto und singt lautstark zu Swifts Hit-Song "Love Story" mit.

"Nur noch ein einziges Mal"

"Nur noch ein einziges Mal" heißt der Roman von Colleen Hoover (44), auf dem der gleichnamige Film basiert, der im August auf die Kinoleinwand kommen wird. Hauptdarstellerin ist Blake Lively (36), die gleichzeitig auch eine gute Freundin von Swift ist. Die beiden wurden schon häufig miteinander gesehen und Lively war auch schon einige Male bei der "Eras Tour" im Publikum. Kein Wunder also, dass auf dem Soundtrack zum Film der Song "My Tears Ricochet" zu hören sein wird.