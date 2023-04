1 Laura Wontorra moderiert „Deutschland sucht den Superstar“ (Archivfoto). Foto: IMAGO/Beautiful/Sports

Die vor allem aus dem Sport bekannte Moderatorin Laura Wontorra wird Moderatorin bei „Deutschland sucht den Superstar". Warum sie sich laut RTL darauf besonders freut.









Bekannt wurde sie als Sport-Moderatorin unter anderem für DAZN und Sky. Es folgten bekannte TV-Formate wie „Ninja Warrior Germany“ und „Grill den Henssler“. Nun folgt die nächste Show für Laura Wontorra. Die 34-Jährige übernimmt die Moderation der Jubiläumsstaffel von „Deutschland sucht den Superstar“.

„Ich freue mich, dass ich als Moderatorin jetzt auch mit einsteigen darf“, erklärte sie in einer RTL-Pressemitteilung. Wontorra bezeichnet sich selbst als „DSDS“-Kind der ersten Stunde. Bereits vor mehr als 20 Jahren ging das Format an den Start. „Die ersten zwei, drei Staffeln „DSDS“ – unglaublich!“ Das sei Teil ihrer Jugend gewesen, so die Moderatorin.

Sexismus-Vorwürfe gegen Bohlen

Zuletzt sorgte das Format und Juror Dieter Bohlen eher für negative Schlagzeilen und Sexismus-Vorwürfe. Es ging dabei unter anderem um den problematischen Umgang des Pop-Titans mit den weiblichen Teilnehmerinnen in der Sendung.

Nach den Casting- und Recallfolgen folgt am Samstag nun die erste Liveshow und Wontorra betritt erstmals die „DSDS“-Bühne (20.15 Uhr auf RTL).