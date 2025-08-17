Pop-Star: Madonna feiert 67. Geburtstag beim Pferderennen in Italien

Ein besonderes Fest: Die Sängerin feierte ihren Geburtstag beim traditionellen Pferderennen «Palio di Siena» – mit perfekter Aussicht. Es ist nicht das erste Mal, dass die Pop-Queen in Italien feiert.
Siena - Pop-Ikone Madonna hat ihren 67. Geburtstag in der Toskana gefeiert – mit einem Abstecher zu einem der traditionsreichsten Spektakel Italiens. Nach einem kurzen Aufenthalt in Florenz reiste die Sängerin am Samstag nach Siena, wo sie den "Palio di Siena", ein seit dem Mittelalter ausgetragenes Pferderennen zwischen den Stadtvierteln, besuchte.