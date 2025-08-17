Pop-Star: Madonna feiert 67. Geburtstag beim Pferderennen in Italien

Ein besonderes Fest: Die Sängerin feierte ihren Geburtstag beim traditionellen Pferderennen «Palio di Siena» – mit perfekter Aussicht. Es ist nicht das erste Mal, dass die Pop-Queen in Italien feiert.

Siena - Pop-Ikone Madonna hat ihren 67. Geburtstag in der Toskana gefeiert – mit einem Abstecher zu einem der traditionsreichsten Spektakel Italiens. Nach einem kurzen Aufenthalt in Florenz reiste die Sängerin am Samstag nach Siena, wo sie den "Palio di Siena", ein seit dem Mittelalter ausgetragenes Pferderennen zwischen den Stadtvierteln, besuchte.

Die Musikerin verfolgte das Spektakel vom Palazzo Pannocchieschi d’Elci, einem Adelspalast mit Blick auf die Piazza del Campo. Medienberichten zufolge soll Madonna im Anschluss an das Rennen in einem Fünf-Sterne-Hotel im historischen Zentrum der Stadt weitergefeiert haben.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Pop-Königin ihren Geburtstag in Italien verbracht. Damals war sie in Pompeji, der antiken Stadt bei Neapel, die im Jahr 79 nach Christus beim Ausbruch des Vesuvs verschüttet wurde und heute eine der bedeutendsten archäologischen Stätten der Welt ist.