Pop-Sängerin feierte große Erfolge: Katy Perry wird 40: Diesen Rekord hält sie bis heute

Katheryn Elizabeth Hudson (40) sorgt seit 16 Jahren unter ihrem Pseudonym Katy Perry für Kontroversen im Musikgeschäft. Die Pop-Sängerin stellte sich ihrer christlichen Erziehung entgegen und erregte erstmals mit ihrer Debütsingle "I Kissed a Girl" internationales Aufsehen. Nicht nur in ihren Texten provoziert die Sängerin gerne, auch ihre Outfits sorgen regelmäßig für Gesprächsstoff.

Dennoch bleibt das Hauptaugenmerk ihre Musik, mit der sie in den 2010er Jahren etliche Preise abräumte. Noch heute hält Perry mit fünf Songs den Rekord für die meisten Singles mit über fünf Millionen verkauften Tonträgern. Ihr aktuelles Album "143" half ihr dabei nicht: Perry verfehlte eine Position in den Top fünf der US-Charts. An diesem Freitag steht jedoch sie selbst im Mittelpunkt: Die Sängerin feiert ihren 40. Geburtstag.

Früher Auszug nach behüteter Kindheit

Katy Perry ist ein alter Hase im Musikbereich. Schon mit 16 Jahren brachte sie ihr Debütalbum "Katy Hudson" auf den Markt, das sie damals noch unter ihrem bürgerlichen Namen veröffentlichte. Mit ihrem heutigen Sound hat es nur wenig gemein: Sie schrieb zunächst Gospel-Rock-Songs statt Pop-Hits. Da ihre Eltern gläubige Christen waren, engagierte sie sich zuvor im Gospel-Chor einer Kirche. Ihre Kindheit gestaltete sich sehr eintönig, wie sie der "Irish Times" erzählte. "Von Geburt an war es reines Bibelpauken", merkte sie an.

Doch schon vor ihrem Musikdebüt rebellierte Perry. Mit 15 Jahren brach sie die Highschool ab, um sich der Musik zu widmen. Nur zwei Jahre später brachte sie der Wunsch zu einem Umzug nach Los Angeles. Der Tapetenwechsel eröffnete ihr eine "völlig andere Perspektive", wie sie im September im "Call Her Daddy"-Podcast sagte. Auch ihre musikalische Inspiration bildete einen starken Kontrast zu ihrem vom Glauben geprägten Leben. Wie sie laut "Billboard" bei den NARM Music Awards 2012 verriet, habe die Rockband Queen sie zur Musik gebracht. Ein Freund habe ihr den Song "Killer Queen" vorgespielt. "Und ich dachte mir: 'Oh mein Gott, diese Musik ist unglaublich. Diese Texte sprechen mich an...' und das war es, was mich dazu brachte, das zu werden, was ich heute bin", zitiert das Magazin sie.

Durchbruch und Kuss-Kontroverse

Bis zu ihrem Durchbruch musste sie eine Rückschläge hinnehmen. Ihr erstes Label Red Hill Records wurde 2001 stillgelegt und sie durchlief vor ihrem Debüt als Katy Perry zwei weitere Labels. Unter der Plattenfirma Capitol Records gelang ihr der Erfolg: Ihre erste Single "I Kissed a Girl" schoss auf Platz eins der US-amerikanischen "Billboard"-Charts und auch der Nachfolger "Hot N Cold" platzierte sich in den Top drei. In Deutschland sicherten sich beide den ersten Rang. Wie Perry Medienberichten zufolge 2008 in einem Interview mit "Steppin' Out" offenbart haben soll, diente Schauspiel-Star Scarlett Johansson (39) als Inspiration für "I Kissed a Girl". Die Sängerin habe ihrem damaligen Freund gesagt: "'Ich will nicht lügen: Wenn Scarlett Johansson ins Zimmer käme und mit mir rumknutschen wollte, würde ich mit ihr rummachen.'"

Später behauptete Miley Cyrus (31) in einem Gespräch mit dem Radiosender "WKTU", Perry habe ihr zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gesagt, dass der Song von ihr handele. Zu einem Kuss zwischen den beiden Musikerinnen kam es bei einem Konzert von Cyrus Anfang 2014. Laut Perry war es jedoch ein ungewollter Zwischenfall. Wie sie in der Fernsehsendung "Sunrise" erzählte, wollte sie ihr einen freundschaftlichen Kuss geben, Cyrus habe jedoch ihren Kopf für einen tieferen Kuss gedreht. "Gott weiß, wo diese Zunge schon war", sagte sie. Auf X (ehemals Twitter) schoss Cyrus zurück, wie ein Nutzer festhielt.

Erfolgssträhne führte sie zum Super Bowl

Skandale blieben jedoch nicht das einzige, mit dem sie für Schlagzeilen sorgte. Noch erfolgreicher als mit ihrem zweiten Album war sie mit dem 2010 erschienenen "Teenage Dream". In den USA erhielt es die Diamant-Auszeichnung und verschaffte ihr zahlreiche Preise, darunter mehrere MTV Video Music Awards. Ihr Erfolg setzte sich 2013 mit "Prism" fort. Neben Preisen brachte es ihr die Performance bei der Halbzeitshow des 49. Super Bowls ein. Bis zu Rihannas (36) Auftritt im Jahr 2023 war es für acht Jahre der Act mit den meisten Zuschauern. 121 Millionen Menschen verfolgten ihre Darbietung vor dem Fernseher.

Der Auftritt hinterließ einen bleibenden Eindruck bei Perry. In einem "Vogue"-Interview gab sie 2023 preis: "Den Super Bowl zu spielen war wirklich das intensivste Gefühl überhaupt." Die Sängerin ergänzte: "Aber ich dachte: 'Oh, so muss sich das anfühlen, bevor man entbindet oder wenn man kurz vor dem Tod steht'."

Katy Perrys extravagante Outfits

In dem Interview sprach sie ebenso über einige ihrer gewagten Outfits. Zu den bekanntesten Looks zählt ihr Ensemble aus dem Musikvideo zu "California Gurls". Für den Clip trug sie einen BH, an dem zwei Cupcakes befestigt waren. Neben den Lyrics empfanden viele das Musikvideo als anstößig - nicht zuletzt, weil Perry in einem Top mit Sprühsahne-Flaschen zu sehen war, aus denen sie Sahne schoss.

Bei der Aufnahme des Musikvideos waren die Musikerin und ihr Team jedoch mit einem anderen Problem konfrontiert. Wie Perry erzählte, habe sie am Tag des Shoots Selbstbräuner verwendet, der im Lauf des Tages immer oranger wurde. "Wir mussten so viele zusätzliches Geld für die Farbkorrektur dieses Musikvideos ausgeben", verriet sie.

Ihr Weg zum persönlichen Glück

Auch im Privaten musste Perry einige Hürden überwinden. Bevor sie in ihrem Verlobten Orlando Bloom (47) ihre große Liebe fand, war sie mit einigen Männern liiert. Mit dem Komiker Russell Brand gab sie sich 2010 das Jawort. Ihre Ehe war jedoch nicht von langer Dauer: An Silvester im Jahr 2013 teilte ihr ihr Ex-Mann per Textnachricht mit, sich von ihr scheiden zu lassen. Das machte Perry in einem "Vogue"-Interview öffentlich. 2012 war die Scheidung offiziell.

Die Reise mit ihrem Verlobten gestaltete sich ebenso steinig. Nachdem sie 2016 zusammenfanden, trennten sie sich im Februar 2017. Wenige Monate später nahmen sie im August ihre Beziehung wieder auf und im Februar 2019 folgte die Verlobung. Ihre Tochter Daisy Dove (4) machte ihr Liebesglück im August 2020 komplett. Im März zuvor hatte die Sängerin in ihrem Musikvideo zu "Never Worn White" noch ihre Schwangerschaft verkündet.

Die Hochzeit von Perry und Bloom steht weiterhin aus. Ursprünglich hatte das Paar eine Hochzeit am 27. Februar 2020 geplant, die der Corona-Pandemie zum Opfer fiel. "Ich werde dieses Jahr Ende Oktober 40 Jahre alt, also werde ich das vielleicht zuerst feiern, verriet sie in der Radiosendung "Heart Breakfast". An ihrem runden Geburtstag freut sie sich nicht auf eine große Feier, sondern einen Kartenspiel-Wettbewerb. "Zu meinem 40. Geburtstag werde ich ein Monopoly-Turnier veranstalten", sagte sie der britischen "Vogue" und ergänzte: "Mit echten Preisen".