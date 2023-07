1 "Komet" von Udo Lindenberg und Apache 207 (l) ist ein Superhit. Foto: Tine Acke/Warner Music/dpa

Baden-Baden - "Komet" von Udo Lindenberg & Apache 207 hat den Rekord des am längsten an der Charts-Spitze stehenden deutschen Songs eingeholt. Der eingängige Hit landet in den offiziellen Single-Charts nach einem Monat wieder auf dem ersten Platz, wie GfK Entertainment mitteilte.