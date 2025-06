1 Die "Tension Tour" führt Pop-Queen Kylie Minogue einmal rund um den Globus. Nun muss sie eine Pause einlegen. (Archivbild) Foto: Stefan Gosatti/AAP/dpa

Schlechte Nachrichten für Fans von Kylie Minogue: Die Popsängerin muss ihr Konzert am 16. Juni in der Uber Arena in Berlin krankheitsbedingt verschieben.











Berlin - Kylie Minogue hat ihr für kommenden Montag (16. Juni) geplantes Konzert in Berlin verschoben. Sie leide an einer Virusinfektion mit Heiserkeit, wie die australische Popsängerin ("I Should Be So Lucky") auf der Plattform X mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.