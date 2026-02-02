Pop-Ikone verkündet falschen Gewinner: Cher verwirrt bei den Grammys

Bei den Grammy Awards 2026 sorgte Pop-Ikone Cher für einen denkwürdigen Moment. Die frisch gekürte Preisträgerin des Lifetime Achievement Awards vergaß beinahe, den "Record of the Year" zu verkünden - und brachte dann auch noch den Gewinnernamen durcheinander.
Die Grammy-Verleihung 2026 dürfte vielen nicht nur wegen der Musik im Gedächtnis bleiben. Auch Cher (79) sorgte am Sonntagabend (Ortszeit) für Aufsehen: Mit einer Reihe kurioser Pannen amüsierte und irritierte die Pop-Ikone das Publikum gleichermaßen, wie unter anderem "Variety" und "Today" berichten.