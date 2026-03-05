Pop-Ikone: Britney Spears in Kalifornien vorübergehend festgenommen

Mit Hits wie «Baby One More Time» und «Oops!... I Did It Again» wurde Britney Spears zum Superstar, doch Fans machen sich schon lange Sorgen um sie. Jetzt gibt es einen «bedauerlichen Vorfall».
Los Angeles - Pop-Ikone Britney Spears (44) ist im US-Bundesstaat Kalifornien vorübergehend festgenommen worden. Die Musikerin wurde am Mittwochabend (Ortszeit) von der Autobahnpolizei festgenommen und rund neun Stunden später wieder auf freien Fuß gesetzt, wie aus Informationen der Sheriffsbehörde von Ventura County hervorging.