Die Pop-Gottesdienste der Heidelberger Heiliggeistkirche sind weithin bekannt. Nach Taylor Swift und Harry Styles soll nun Lady Gaga an der Reihe sein.

Die Pop-Gottesdienste in der Heidelberger Heiliggeistkirche sind legendär, die kostenlosen Tickets schnell vergriffen: Anknüpfend an die Taylor-Swift- und Harry-Styles-Gottesdienste gibt es am 10. Mai einen Gottesdienst mit Musik der Pop-Ikone Lady Gaga. Wegen des großen Andrangs sei eine kostenlose Platzreservierung erforderlich, teilte die Evangelische Kirche Heidelberg am Donnerstag mit. Ab 21. Februar seien Tickets über die Homepage erhältlich.

Bekannt für extravagante Mode und innovative Musikvideos, stehe die US-amerikanische Sängerin und Songwriterin fürs Anderssein, für Selbstakzeptanz und für feminine Stärke. Lady Gaga sei katholisch aufgewachsen und kämpfe mit ihren Gefühlen gegenüber der katholischen Kirche. Sie bezeichne sich als „ziemlich religiöse Frau“, die an Gott und Jesus glaube und sehr viel bete, hieß es.

Der Gottesdienst mit Pfarrer Vincenzo Petracca drehe sich um ihre Person, ihre Songs, ihren Glauben und ihr Verhältnis zur Kirche. Die Band um die Sängerin Tine Wiechmann spiele sieben Songs von Lady Gaga, die als einzige Künstlerin in allen fünf Pop-Kategorien den Grammy gewonnen hat.

Seit 2015 gibt es die Pop-Gottesdienste in der Heiliggeistkirche. Ziel sei es, durch die Verbindung von Pop-Kultur und Liturgie neue Formen der spirituellen Erfahrung anzubieten und besonders junge Menschen anzusprechen. Der Taylor-Swift-Gottesdienst im Mai 2024 fand ein internationales Echo. Auch die Harry-Styles-Gottesdienste im vergangenen Jahr wurden von mehr als tausend Menschen besucht.