Pooths gegen Ochsenknechts: Aufregung vor Schlag den Star

Verona Pooth und Natascha Ochsenknecht treten heute Abend bei "Schlag den Star" zusammen mit ihren Söhnen gegeneinander an. Im Vorfeld zeigen sich die beiden TV-Stars aufgeregt und überlegen, ob sie sich wohl gut genug auf die ProSieben-Show vorbereitet haben.
Am Samstagabend steigt bei "Schlag den Star" das erste Mutter-Sohn-Duell in der Geschichte der Show. Verona (57) und Diego Pooth (21) treten gegen Natascha (61) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) an. Beide Teams meldeten sich wenige Stunden vor der Live-Sendung aus Köln und ließen dabei durchblicken, dass die Nervosität steigt (20:15 Uhr, auf ProSieben und Joyn). Während Verona Pooth bekundete, "sowas von aufgeregt" zu sein, haben Natascha Ochsenknecht und ihr Erstgeborener eine anstrengende Anreise hinter sich, können dafür aber auf besondere Unterstützung zählen.