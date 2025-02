Bahnhof in Holzgerlingen Zwei Männer bei Schlägerei leicht verletzt

Ein 45-Jähriger gerät am Wochenende am Holzgerlinger Bahnhof in einen Streit mit zwei Unbekannten. Anschließend wird er bei einer Schlägerei leicht verletzt, ein Streitschlichter ebenfalls. Die Polizei sammelt Hinweise zur Tat.