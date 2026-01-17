Ponies: Emilia Clarke verletzte sich bei Sexszenen für ihre neue Serie

Emilia Clarke hat sich beim Dreh ihrer neuen Serie "Ponies" eine Rippe gebrochen - und zwar ausgerechnet bei den Liebesszenen. An einem einzigen Drehtag musste die Schauspielerin gleich mit drei Männern intime Momente simulieren.

Für Emilia Clarke (39) gehören körperlich anspruchsvolle Szenen längst zum Berufsalltag. Die britische Schauspielerin ritt als Daenerys Targaryen in "Game of Thrones" auf Drachen, kämpfte in "Terminator: Genisys" gegen Killermaschinen. Doch ausgerechnet die Liebesszenen ihrer neuen Serie "Ponies" wurden ihr zum Verhängnis: An einem besonders intensiven Drehtag brach sie sich eine Rippe.

Im Interview mit dem US-Magazin "TheWrap" schilderte Clarke den ungewöhnlichen Arbeitsunfall mit britischem Humor. Sie habe an jenem Tag mit gleich drei Männern intime Szenen drehen müssen - einer nach dem anderen. Die Schauspielerin beschrieb die Situation so, dass sie quasi auf einer Stelle gesessen und die männlichen Darsteller nacheinander zu ihr gebracht worden seien, um Sexszenen zu simulieren.

Kollegin bestätigt die Verletzung

Clarkes Serienpartnerin Haley Lu Richardson (30) war zwar nicht direkt am Set dabei, bekam aber die Nachwirkungen mit. Sie befand sich gerade in der Maske, als die männlichen Darsteller nach und nach zur Entfernung ihres Make-ups erschienen. Auf ihre Frage, wie es gelaufen sei, hätten die Männer nur erschöpft geantwortet, erinnerte sich Richardson amüsiert. Zum Rippenbruch ihrer Kollegin sagte sie, Clarkes zierlicher Körper habe der Belastung wohl nicht standgehalten.

Beim Arztbesuch wurde Clarke dann nach der Ursache ihrer Verletzung gefragt. Ihre ehrliche Antwort: "Sex! Dreimal!" - zumindest vor der Kamera. Gegenüber Richardson spielte sie die Blessur allerdings herunter: Die Rippe sei nicht komplett gebrochen, sondern nur ein wenig herausgesprungen.

In "Ponies" verkörpert Clarke die Figur Bea, eine CIA-Agentengattin während des Kalten Krieges. Als ihr Mann unter mysteriösen Umständen ums Leben kommt, beschließt sie gemeinsam mit ihrer Freundin Twila (gespielt von Richardson), selbst als Agentin nach Russland zu gehen. Dort soll Bea einen hochrangigen KGB-Offizier verführen und dessen Aktivitäten infiltrieren. Bei dieser Undercover-Mission entwickelt sie allerdings echte Gefühle für einen Überläufer, dessen Schwester vom KGB getötet wurde.