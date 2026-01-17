Ponies: Emilia Clarke verletzte sich bei Sexszenen für ihre neue Serie

Emilia Clarke hat sich beim Dreh ihrer neuen Serie "Ponies" eine Rippe gebrochen - und zwar ausgerechnet bei den Liebesszenen. An einem einzigen Drehtag musste die Schauspielerin gleich mit drei Männern intime Momente simulieren.
Für Emilia Clarke (39) gehören körperlich anspruchsvolle Szenen längst zum Berufsalltag. Die britische Schauspielerin ritt als Daenerys Targaryen in "Game of Thrones" auf Drachen, kämpfte in "Terminator: Genisys" gegen Killermaschinen. Doch ausgerechnet die Liebesszenen ihrer neuen Serie "Ponies" wurden ihr zum Verhängnis: An einem besonders intensiven Drehtag brach sie sich eine Rippe.