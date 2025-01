Pompöse Hochzeit im Jahr 2005: Donald und Melania Trump feiern 20. Hochzeitstag

An ihrem 20. Hochzeitstag werden Donald (78) und Melania Trump (54), das derzeit mächtigste Ehepaar der Welt, wohl nur wenig Zeit zum Feiern haben. Zu sehr wird der 47. Präsident der Vereinigten Staaten damit beschäftigt sein, mit einer Flut von Dekreten seiner neuen Amtszeit von Anfang an seinen Stempel aufzudrücken und das versprochene "neue goldene Zeitalter der USA" einzuläuten. Für private Romantik bleibt da wenig Platz.

Die dritte Ehe des Immobilien-Tycoons

Die Trauung mit dem slowenischen Model Melania Knavs am 22. Januar 2005 läutete seinerzeit die dritte Ehe des skandalträchtigen US-amerikanischen Unternehmers und Politikers ein. Zuvor war er von 1977 bis 1992 mit dem Ex-Model Ivana Trump (1949-2022) verheiratet, dem folgte eine Ehe mit der Schauspielerin Marla Maples (61), die von 1993 bis 1999 andauerte.

Als Donald Trump vor 20 Jahren zum dritten Mal den Bund der Ehe einging, unterschied sich sein öffentliches Renommee deutlich von seinem heutigen. Im Jahr 2005 war er zwar bereits politisch aktiv, allerdings deutete damals noch nichts darauf hin, dass der prominente Immobilien-Tycoon einmal US-Präsident werden könnte.

Mit "The Apprentice" zum Reality-Star

Bevor er den US-Republikanern politisch durchstartete und sich schließlich bis ins höchste Amt hochkämpfte, galt Trump vor allem als schillernde und sagenhaft reiche Medien-Figur. Im Jahr 2004 hatte er mit "The Apprentice" seine eigene Reality-TV-Show bekommen, in der Kandidaten unter seiner Ägide ihre unternehmerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen mussten. War der Moderator Trump nicht überzeugt, wurden sie mit den Worten "You're fired!" vor die Tür gesetzt.

Politiker mit wechselnden Parteibüchern

Als Trump am 22. Januar 2005 zum dritten Mal vor den Traualtar schritt, war er gerade Mitglied der demokratischen Partei und pflegte ein äußerst freundschaftliches Verhältnis zu seinen heutigen Widersachern Bill (78) und Hillary Clinton (77). Wie das Faktencheck-Portal "Politifact" dokumentiert, wechselte der umtriebige "Dealmaker" seit Ende der 1980er Jahre insgesamt fünfmal seine Parteizugehörigkeit. Erst 2012 wurde er wieder Mitglied der Republikaner und benötigte dann nur wenige Jahre, um sich zu seiner ersten Präsidentschaft zwischen 2017 und 2021 hochzuboxen.

Erste Begegnung auf Fashion Week Party

Wie Donald und Melania Trump kurz nach ihrer Hochzeit im Jahr 2005 dem CNN-Talkmaster Larry King (1933-2021) verrieten, lernten sie sich im Jahr 1998 auf einer Fashion Week Party in New York kennen. Trumps Schilderung zufolge habe er dort eigentlich einem "Supermodel" vorgestellt werden sollen, für das er jedoch schlagartig das Interesse verlor, als er die daneben sitzende Melania erblickte: "Ich sagte: 'Die kannst du vergessen - aber wer ist die links daneben?'".

Zu diesem Zeitpunkt war Donald Trump noch mit der Schauspielerin Marla Maples verheiratet, von der er sich 1999 scheiden ließ. Melania Knavs, wie seine neue Partnerin damals noch hieß, war erst drei Jahre zuvor über einen Mailänder Model-Agenten nach New York gekommen und feierte unter anderem als Kampagnengesicht für die Zigarettenmarke Camel erste größere Erfolge. Durch ihre Liaison mit dem prominenten Immobilienkönig, in dessen TV-Show sie in mehreren Folgen auftrat, wurde auch sie landesweit bekannt und erschien in den weiteren Jahren auf den Titelseiten aller bedeutender Modemagazine.

Mega-Hochzeit der Superlative

Ihre Hochzeit im Januar 2005 wurde von einer intensiven Medienberichterstattung begleitet und geriet absehbar zu einem spektakulären Event der Superlative. Zu den rund 450 geladenen Gästen aus Politik und Showbiz zählten große Namen wie Muhammad Ali (1942-2016), Arnold Schwarzenegger (77), Luciano Pavarotti (1935-2007), Liza Minelli (78) oder Henry Kissinger (1923-2023), natürlich ließen sich auch Trumps Parteikollegen Bill und Hillary Clinton dort blicken. Zur musikalischen Unterhaltung trug unter anderem der britische Superstar Elton John (77) bei.

Die rauschende Hochzeitsparty nach der vorherigen kirchlichen Trauung fand auf Trumps pompösem Anwesen Mar-a-Lago statt, welches er 1985 erworben hatte. Wie das Magazin "Hello!" berichtet, ließ sich der Bräutigam das glamouröse Event rund 2,5 Millionen Dollar kosten. Für die Dekoration des gigantischen Ballsaals wurden dem Bericht zufolge 10.000 Blumen verwendet, allein die Hochzeitstorte soll 50.000 Dollar gekostet haben.

Ehering für 1,5 Millionen Dollar

Weitaus größere Beträge verwendete Donald Trump jedoch auf die hochkarätige Ausstattung seiner jungen Braut. Ihr Brautkleid wurde von Christian Dior in wochenlanger Arbeit aus feinster weißer Seide gefertigt, verfügte über eine vier Meter lange Schleppe und war mit 1.500 Edelsteinen besetzt. Mit einem geschätzten Preis von etwa 100.000 Dollar gilt es bis heute als eins der teuersten Brautkleider der Geschichte. Für Melanias rundum diamantbesetzten Ehering soll Trump sagenhafte 1,5 Millionen Dollar hingeblättert haben.

Weniger pompös hingegen fielen die anschließenden Flitterwochen des frischgebackenen Ehepaars aus. Im Gespräch mit Talkmaster Larry King verriet der als strikter Urlaubsverächter bekannte Donald Trump, dass sie diese ganz einfach zuhause verbrachten. In der Sendung begründete er diese Entscheidung mit denkbar unromantischen Worten: "Warum sollten wir unser wunderschönes Haus namens Mar-a-Lago verlassen und uns auf eine tropische Insel begeben, wo es nicht sauber ist oder was auch immer?"