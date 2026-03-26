Polyton 2026: Giovanni Zarrella darf sich bei Musikpreis-Gala selbst feiern

Wenn Herbert Grönemeyer auf Rap und Punkrock auf Hyperpop trifft: Am Mittwoch ist in Berlin der Popmusikpreis Polyton verliehen worden. Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner.

Mit einem Discoteca-Italiana-Medley feiert sich der schwäbische Italiener Giovanni Zarrella am Ende auch ein bisschen selbst. Schließlich ist er gerade in der Kategorie Schlager mit dem Musikpreis Polyton ausgzeichnet worden. Die Akademie für Populäre Musik hat am Mittwochabend in Berlin zum dritten Mal diesen Preis verliehen. Die Gala fand vor geladenen Gästen im Atelier Gardens statt. Der Polyton versteht sich als eine Auszeichnung von Musikschaffenden für Musikschaffende.

Der Musikpreis wurde in ingesamt neun Kategorien verliehen. Neben Zarrella (Schlager) gingen Auszeichnungen an SSIO (Rap), Turbostaat (Punk), Rage Girl Remix (Pop), CATT (Indie Pop), Ellen Allien (EDM), Kadavar (Rock) und Domiziana (Hyperpop) sowie an Jonny Mahoro als bestem Newcomer.

Die Preistägerinnen und Preisträger beim Finale der Gala Foto: Jule Mehrhoff

Herbert Grönemeyer, Christin Nichols, Annett Louisan, Mayan

Den Preis in der Kategorie Rap vergab Herbert Grönemeyer, der Gründungsmitglied der Akademie für Populäre Musik ist. Die Schlager-Trophäe überreicht Bruce Darnell. Es gab zahlreiche weitere prominente Laudatorinnen und Laudatoren. Und die Preisverleihungsgala wurde immer wieder durch kleine Showeinlagen unterbrochen. So spielten unter anderen Domiziana, Majan, Christin Nichols, Jonny Mahoro und Simona und Luca Noel Songs. Heimlicher Höhepunkt des Abends war aber der Auftritt von Annett Louisan und Heinz Rudolf Kunze, die gemeinsam „Dein ist mein ganzes Herz“ interpretierten.

Heinz Rudolf Kunze und Annett Louisan Foto: Jule Mehrhoff

Nicht Verkaufszahlen, sondern Qualität

„Polyton will Musik nicht nur auszeichnen, sondern auch erlebbar machen – als Kunstform, als gesellschaftliche Kraft und als Raum für Austausch“, sagt Balbina, Sprecherin der Akademie für Populäre Musik, zu Beginn des Abends. Die Auszeichnung ist undotiert und wurde erstmals 2024 vergeben. Die damalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hatte im Juli 2021 die Planung für einen neuen Musikpreis angekündigt.

Dieser sollte sich von Anfang an bewusst vom Echo abheben, der zuvor lange Zeit der bekannteste Musikpreis in Deutschland gewesen war, bei dem es aber vor allem um Verkaufszahlen ging und der 2018 abgeschafft wurde. Es sei Zeit für einen Preis, sagte Grütters damals bei der Ankündigung des Polyton, der „frei von kommerziellen Aspekten ausschließlich künstlerische Leistung würdigt.“ Der aktuelle Staatsminister für Kultur und Medien, Wolfram Weimer, nahm als Gast an der Verleihung teil.

Polyton: Überblick über die Preise

Hier alle Kategorien mit allen Nominierten. Die Gewinner stehen immer gefettet am Anfang der Liste.

POP

RAGE GIRL (Remix) – Nina Chuba, Marie Bothmer, Kauta, Rua, Kayla Shyx, Eli Preiss, Esther Graf, LAYLA (Track)

schönhauser EP – Zartmann (EP)

Zwischenphase – Jonny Mahoro (Track)

Schlau aber blond – Shirin David (Album)

Show Me Love – WizTheMC, bees & honey (Track)

PUNK

Alter Zorn – Turbostaat (Album)

Schwert aus Holz (acoustic) – Donots (Album)

Wir kommen in Frieden – Feine Sahne Fischfilet (Album)

SCHLAGER

Universo – Giovanni Zarrella (Album)

Achtung und Respekt – Roland Kaiser (Track)

Verlieben, verloren, vergessen, verzeih’n – Wolfgang Petry feat. DFB Frauen-Nationalmannschaft (Track / Video)

HYPERPOP

Club Inferno – Domiziana (EP)

FOTZE – Ikkimel (Album)

Thirst Trap – Zsá Zsá (Album)

RAP

Alles oder Nix – SSIO (Album)

Selber Schuld – Teven (Track)

Zahide Did It Better – ZAH1DE (Track)

INDIEPOP

A Different Life – CATT (Album)

berq – Berq (Album)

Ich träum doch nur von Liebe – Blond (Album)

EDM

Berlin Beats: Ellen Allien – Ellen Allien (Liveset am Hamburger Bahnhof) Tempelhofer Feld Auftritt – Keinemusik (Auftritt)

THE ESSENCE – Paul Kalkbrenner (Album)

ROCK

I Just Want to Be a Sound – Kadavar (Album)

Golden Years – Tocotronic (Album)

Self-Centred And Delusional – The Red Flags (Album)

NEWCOMING

Jonny Mahoro

The Red Flags

ZAH1DE

WizTheMC

﻿Eingebettet war die Preisverleihung erneut in ein mehrtägiges Programm, das auch Diskussionsrunden umfasst.