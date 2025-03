Polyamore Beziehungen: Ne-Yo zeigt seine vier Frauen: Auch diese Stars haben mehrere Partner

"Wir sind glücklich!" Mit diesen Worten und mehreren gemeinsamen Fotos stellte R&B-Star Ne-Yo (45) kürzlich auf Instagram seine vier Freundinnen vor. In dem Posting bezeichnete der siebenfache Vater sein Liebesmodell als "Pyramide" und präsentierte die Fotografin Arielle, die Beautysalon-Inhaberin Cristina, Make-up-Artistin Moneii und Tänzerin Bri mit ihren Spitznamen und Instagram-Profilen als seine Partnerinnen.

Der Grammy-Preisträger machte damit öffentlich, was er vorher nur angedeutet hatte: Er lebt in einer polyamourösen Beziehung, in der alle Beteiligten von der Existenz der anderen Partnerinnen wissen und einverstanden sind. "Die wichtigste Voraussetzung, damit es funktioniert, ist Ehrlichkeit", so der Musiker in der "Rickey Smiley Morning Show". Von Anfang an habe er seinen Partnerinnen erklärt, dass er für alle Gefühle habe.

Lesen Sie auch

Gedeon Burkhards Berliner Vierer-WG

Ne-Yo ist aber nicht der einzige Star, der ein alternatives Beziehungsmodell lebt. Der deutsche Schauspieler Gedeon Burkhard (55), bekannt aus "Kommissar Rex", sorgte 2023 für Schlagzeilen, als er seine Dreiecksbeziehung öffentlich machte. Der TV-Star teilt sich mit seinen beiden Freundinnen Ann-Britt Dittmar (35) und Sasha Veduta (31) in einer Berliner Altbauwohnung Tisch und Bett. Besonders ungewöhnlich: Auch Burkhards Mutter Elisabeth von Molo lebt mit in der Liebes-WG.

"Das ist herrlich, herrlich. Ich kann's nur raten!", schwärmte Burkhard im Oktober 2023 in einem RTL-Interview über sein Liebesmodell. "Ich fühle mich auf jeden Fall sehr lebendig, wie ein Sechsjähriger auf dem Spielplatz." Mit zwei Frauen ist der Schauspieler nun aber ausgelastet, wie er betonte: "Wir sind sehr glücklich in unserer Beziehung. Sie ist halt zufälligerweise zu dritt - und dabei sollte es auch bleiben."

Dieter Wedel: Langjährige Doppelbeziehung

Während Ne-Yo und Gedeon Burkhard ihre polyamourösen Beziehungen erst in jüngerer Zeit öffentlich machten, praktizierte der 2022 verstorbene Regisseur Dieter Wedel dieses Lebensmodell bereits seit Jahrzehnten. Er führte lange Zeit parallele Beziehungen mit mehreren Partnerinnen - alles offen kommuniziert.

In einem Interview mit dem "stern" sagte Wedel 2010: "Ich respektiere sie viel zu sehr, um sie anzulügen. Schwindeleien sind manchmal sehr demütigend". Bereits damals lebte er seit 13 Jahren in einer Dreierbeziehung mit seiner langjährigen Lebensgefährtin Uschi Wolters und der Schauspielerin Dominique Voland. Der Filmemacher zeigte sich auch überzeugt, dass sein Beziehungsmodell keineswegs so selten sei, wie viele glauben: "Ich habe es nur im Gegensatz zu vielen anderen offen zugegeben."

Willow Smith und Bella Thorne lieben Männer und Frauen

Zugegeben hat es auch Willow Smith (24) und sprach 2021 in dem Podcast "Red Table Talks" mit ihrer Mutter und Großmutter offen über ihre polyamouröse Lebensweise. "In der Polyamorie habe ich das Gefühl, dass man selber einen Beziehungsstil kreieren kann, der wirklich zu einem passt. Ich will nicht einfach monogam leben", erklärte die Tochter von Will Smith und Jada Pinkett Smith. "Ich liebe Männer und Frauen gleichermaßen, deshalb möchte ich definitiv sowohl mit einem Mann als auch mit einer Frau zusammen sein."

Auch Schauspielerin Bella Thorne (27) lebt offen polyamourös und pansexuell. "Ich liebe es, zwei Menschen gleichzeitig zu lieben", erklärte sie 2019 in einem Interview mit dem Magazin "Cosmopolitan". Die Doppel-Beziehung könne zwar "ein bisschen schwierig" sein, sei aber unglaublich bereichernd. Inzwischen ist die Sängerin seit 2023 mit Mark Emms verlobt, von einem weiteren Partner ist nichts bekannt.

Rainer Langhans und sein Harem

Ein wahrer Pionier der polyamoren Lebensweise ist Rainer Langhans (84). Der ehemalige Kommunarde lebt seit über vier Jahrzehnten mit mehreren Frauen zusammen. Brigitte Streubel, Gisela Getty und Christa Ritter bilden mit ihm eine "Art Gemeinschaft, die wir, ich vor allem, Kommune nennen", wie Langhans selbst in der Vox-Doku "Wo die Liebe hinfällt" von 2024 sagte. Für den 84-Jährigen steht fest: "Zweierbeziehungen sind nicht gut, weil sie mit Besitz einhergehen. Du gehörst mir und wehe, du gehst fremd. Dieser ganze Blödsinn."