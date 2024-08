Sei es das eingedrückte Schokoladenstück-Malheur oder die unschönen Haarfettränder vor dem Verkauf des Autos - Für Autobesitzer ist die Polsterreinigung früher oder später Thema. Wer sich etwas Zeit nimmt und richtig vorgeht, kann die Autopolster wieder richtig sauber bekommen.

Autopolster selbst reinigen - Richtig vorgehen

Zuallererst sollte man mit den verbreiteten Hausmitteltipps vorsichtig sein. Denn schnell können Flecken mit abenteuerlichen Hausmittelmischungen noch verschlimmert werden. In der Regel reichen gängige Polsterreinigungsmittel auf Schaumbasis und warmes Wasser völlig aus. Gehen Sie bei der Reinigung wie folgt vor:

1. Absaugen

Im ersten Schritt müssen die Polster im Auto abgesaugt werden. Bleibt grober Schmutz auf den Polstern liegen, wird dieser entweder bei der Reinigung in den Stoff gerieben oder wirkt wie Schleifpapier. Für ein optimales Saugergebnis sollte ein Bürsten-Staubsaugeraufsatz verwendet werden.

2. Ganze Polsterbereiche reinigen

Flecken nur punktuell zu reinigen, kann Ränder hinterlassen. Grund ist, dass sich der Fleck im Reiniger löst und im umliegenden trockenen Polsterstoff verteilt. Beim anschließenden Abwischen können diese trockenen Randbereiche schwerer aufgenommen werden. Für ein gleichmäßigeres Ergebnis sollte daher stets ein ganzer Polsterbereich in Angriff genommen werden.

3. Reiniger einbürsten

Sehr gut zur Reinigung von Autopolstern eignen sich Reiniger auf Schaumbasis (hier auf Amazon ansehen / ANZEIGE), da sich diese nicht sofort verflüchtigen und etwas einwirken können. Tragen Sie den Reinigungsschaum auf den gewünschten Bereich auf und bürsten Sie diesen leicht in den Polsterstoff ein.

4. Nasssauger – ideal zur Polsterreinigung

Das mit Abstand beste Ergebnis wird mit einem Nasssauger erzielt. Gute Geräte sind bereits ab etwa 200 Euro im Handel erhältlich (hier auf Amazon ansehen / ANZEIGE). Wer sich kein eigenes Gerät zulegen möchte, kann sich die Geräte in der Regel auch in jedem Baumarkt für wenige Euro ausleihen. Zu beachten ist allerdings, dass bei der Reinigung eine Steckdose in der Nähe sein muss.

5. Reinigung von Hand

Für die Reinigung von Hand füllen Sie am besten einen Eimer mit warmem Wasser. Wischen Sie nun mit einem handelsüblichen Lappen über die Polster und wringen Sie den Lappen anschließend in dem warmen Wasser gründlich aus. Wiederholen Sie den Vorgang einige Male.

6. Lüften

Anschließend sollten die behandelten Bereiche gründlich trocknen. Lassen Sie dafür am besten die Fenster eine Weile offen.

Die Formulierungen des Textes wurden mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) überarbeitet und anschließend von einer Redakteurin/einem Redakteur überprüft.