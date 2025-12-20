Pollenflug: Rote Augen unter dem Weihnachtsbaum? Pollenflug beginnt früh

Plötzlich ist da ein Hauch von Frühling: In Nordrhein-Westfalen fliegen die ersten Haselpollen. Sitzen Allergiker jetzt schon mit tränenden Augen unter dem Weihnachtsbaum?

Essen - Noch ist es nicht richtig Winter geworden, und schon weht vielerorts ein Hauch von Frühling: In Teilen von Nordrhein-Westfalen hat der Flug von Hasel- und Erlenpollen begonnen. "Gerade in NRW beginnt schon jetzt die Blüte", sagt Christina Endler vom Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Auch aus Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland wurden blühende Haselsträucher gemeldet. Eine flächendeckende Belastung für Allergiker gebe es im Moment aber noch nicht.

Der erste blühende Haselstrauch sei in Nordrhein-Westfalen schon am 10. Dezember gemeldet worden, schreibt der Deutsche Wetterdienst. Inzwischen haben die phänologischen Beobachter des DWD vor allem im milden Rheinland vielerorts den Beginn der Haselblüte gemeldet.

Pollenflug im Schnitt 16 Tage früher

Eigentlich beginnt die Hauptblüte der sogenannten Frühblüher Hasel und Erle erst Ende Januar oder Anfang Februar. Durch den Klimawandel waren die ersten Pollen zuletzt aber immer wieder schon früher unterwegs.

"Es ist inzwischen nicht mehr außergewöhnlich, dass wir schon im Dezember die ersten Belastungen durch Haselpollen beobachten können", bestätigt Endler. Im langjährigen Mittel habe sich der Beginn des Pollenflugs innerhalb von 30 Jahren um 16 Tage nach vorn verschoben.

Viele Pollenallergiker werden davon zunächst aber nicht viel mitbekommen. Nur an einigen Standorten sei eine schwache Konzentration von Hasel- und Erlenpollenflug in der Luft messbar, heißt es in der Pollenflugvorhersage des DWD.

Starke Belastung für Allergiker erst im Januar

Hinzu komme, dass in der kommenden Woche ein Kälteeinbruch bis zum Jahresende erwartet werde, sagte Endler. "Dadurch wird sich alles noch ein bisschen verzögern." Wenn es im Januar wärmer werde, stehe die Natur aber in den Startlöchern. "Dann wird es mit dem Pollenflug richtig losgehen."

Pollen sind die häufigsten Auslöser allergischer Atemwegserkrankungen. Wer allergisch auf sie reagiert, hat häufig tränende und juckende Augen, außerdem läuft und kitzelt die Nase.