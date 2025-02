Mit dem Einzug milderer Luftmassen aus dem Südwesten nimmt der Pollenflug in Deutschland aktuell zu. Allergiker sollten sich auf steigende Belastungen einstellen, insbesondere durch Pollen von Hasel, Erle, Eibe und Zypressengewächsen. Laut Angaben der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst (PID) fliegen aktuell die folgenden Pollen durch die Luft.

Hasel (Corylus)

Die Haselsträucher setzen aktuell vermehrt Pollen frei. An trockenen Tagen ist nahezu überall mit mittleren bis hohen Pollenkonzentrationen zu rechnen. In einigen Regionen könnten die vorherigen Fröste jedoch zu einer verminderten Blühbereitschaft geführt haben.

Erle (Alnus)

Die milderen Temperaturen fördern die Entwicklung der Erlenkätzchen, insbesondere in der Westhälfte, der Landesmitte und im Süden Deutschlands. Der Pollenausstoß nimmt hier deutlich zu, und es ist mit hohen Belastungen zu rechnen. Auch in Gebieten, in denen die Erle noch nicht blüht, können durch den Südwestwind Erlenpollen aus anderen Regionen eintreffen. Niederschläge können den Pollenflug zeitweise reduzieren.

Eibe (Taxus) und Zypressengewächse (Cupressaceae)

Mit dem milderen Wetter beginnen auch Eiben und einige Zypressengewächse zu blühen. Zunächst im Westen und Süden, später auch in östlichen Landesteilen, ist mit dem Auftreten ihrer Pollen zu rechnen. Eibenpollen sind klein und können über weite Entfernungen transportiert werden. Obwohl sie weniger bekannt als Allergieauslöser sind, berichten einige Menschen von Symptomen in Zusammenhang mit Eibenpollen. Zudem könnten Pollen von Zypressengewächsen aus dem Süden Frankreichs nach Deutschland gelangen und hier zu geringen bis mittleren Belastungen führen.

Weitere Pollenarten

Vereinzelt können in den kommenden Tagen auch Pollen von Ahorn (Acer), Pappel (Populus) und Ulme (Ulmus) auftreten. Einzelne Eschenpollen (Fraxinus) könnten zudem aus Frankreich einfliegen.

Der Sporenflug von Schimmelpilzen bleibt in den nächsten Tagen weitgehend unbedeutend. Lediglich Sporen der Gattung Pleospora können in geringer Konzentration auftreten.

Allergiker sollten die aktuellen Pollenflugvorhersagen aufmerksam verfolgen und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen, um ihre Symptome zu minimieren.

Die Formulierungen des Textes wurden mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und anschließend von einer Redakteurin/einem Redakteur überprüft.