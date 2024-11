Pollenflug in Deutschland heute (20. November 2024)

Pollenflug in Deutschland heute

1 Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Wer als Allergiker die aktuelle Pollenbelastung in seiner Region kennt, kann entsprechend reagieren und vorbeugen. Erfahren Sie, welche Pollen heute fliegen.











Link kopiert



Pollenflug in Deutschland heute (20. November 2024) :

Auf unserer Pollenflugkarte finden Sie die Pollenbelastung von 8 Pollenarten in Ihrem Bundesland.Die Werte entsprechen der Anzahl an Pollen in der Luft pro Quadratmeter.

So stark ist der Pollenflug heute (20. November 2024): Pollenflug in Baden-Württemberg heute, den 20. November 2024: - Die wichtigsten Pollenbelastungen im Überblick: Hasel: 0.0 - Keine Belastung

Erle: 0.0 - Keine Belastung

Birke: 0.0 - Keine Belastung

Gräser: 0.0 - Keine Belastung

Esche: 0.0 - Keine Belastung

Roggen: 0.0 - Keine Belastung

Ambrosia: 0.0 - Keine Belastung

Beifuß: 0.0 - Keine Belastung So stark ist der Pollenflug morgen: Pollenflug in Baden-Württemberg morgen, den 21. November 2024: - Die wichtigsten Pollenbelastungen im Überblick: Hasel: 0.0 - Keine Belastung

Erle: 0.0 - Keine Belastung

Birke: 0.0 - Keine Belastung

Gräser: 0.0 - Keine Belastung

Esche: 0.0 - Keine Belastung

Roggen: 0.0 - Keine Belastung

Ambrosia: 0.0 - Keine Belastung

Beifuß: 0.0 - Keine Belastung Wann ist Pollensaison? Prinzipiell beginnt die Pollensaison im Frühling. Je nach Region und vorangegangenen Temperaturen kann dies bereits im März oder gar früher der Fall sein. Erst im Oktober endet die Pollensaison dann wieder. Die einzelnen Pflanzenarten haben dabei unterschiedliche Blütezeiten und so sorgen im März und April Frühblüher wie Erle oder Hasel für eine erste Pollenbelastung. Im Saisonverlauf folgen dann Pollen von zum Beispiel Birke, Raps und Gräserpollen. Pollenflug und Biometeorologie Der Pollenflug und die Biometeorologie sind eng verbunden, weil der Pollenflug durch Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Wind beeinflusst wird. Diese Faktoren wirken sich direkt auf die Pollenbelastung in der Luft aus, was die Gesundheit von Menschen, insbesondere Allergikern, beeinträchtigen kann. Tipps gegen Allergie-Symptome Geraten die Pollen in die Schleimhäute, ist das für die meisten Menschen kein Problem. Bei Allergikern wird hingegen eine Immunreaktion ausgelöst. Die Symptome reichen von juckenden Augen, Anschwellung der Schleimhäute bis hin zu Kopfschmerzen und allergischem Asthma. Neben Allergie-Medikamenten können Symptome durch vorbeugende Maßnahmen gelindert werden. Dazu zählen: Kleidung nicht im Freien trocknen

Tägliche Nasenspülung (am besten abends)

Pollengitter

Nicht im Schlafzimmer entkleiden

Das Lüften bei Regen bevorzugen