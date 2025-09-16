Polizistenmord Mannheim: Rouven Laurs Vermächtnis

Der im vergangenen Jahr in Mannheim ermordete Polizist stand für den starken Rechtsstaat und Menschlichkeit, notiert unser Autor Franz Feyder.
Mit diesem Lächeln hat Rouven Laur Menschen gewonnen: neugierig, eine gehörige Portion Spitzbübigkeit dazu, offen für jeden und alles. Einer, der in erster Linie Mensch war. Das spürten am 31. Mai 2024 auf dem Mannheimer Marktplatz alle, die dem 29 Jahre alten Polizeihauptkommissar als Bereitschaftspolizisten anvertraut waren und mit ihm auf ihren Einsatz warteten. Wenige Minuten später nahm Sulaiman A. Rouven Laur mit einem Jagdmesser das Leben. Es war der erste von vier Terroranschlägen, die Deutschland im Jahr 2024 erschütterten – und es zu einem der blutigsten in seiner Geschichte seit 1945 machte.