1 Bereitschaftspolizisten nach dem Spiel Albanien gegen Kroatien in Stuttgart: in voller Montur auf die Toilette. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Über den Einsatz seiner Polizisten bei der EM äußert sich Innenminister Thomas Strobl (CDU) für das Parlament schmallippig. Bei den Beamtinnen und Beamten macht sich Frust wegen ihrer Verpflegung und fehlender Toiletten breit.











Es ist schwierig, mit 888 Worten, 7101 Zeichen, so wenig auszusagen, wie mit dieser Antwort an das Parlament: Mit „Einsatz von Polizisten in Stuttgart während der Europameisterschaft 2024“ haben Friedrich Haag und seine FDP die Anfrage an das Innenministerium überschrieben. Die Abgeordneten wollen Details: Zu den an Nationalmannschaften abgestellten Polizisten, die dort als Verbindungsbeamte fungieren. Zu ihrer Ausstattung, ob sie für diese Arbeit aus laufenden Ermittlungen abgezogen wurden, zur erwarteten Höhe der Überstunden bei der Polizei, zu den im Ministerium kalkulierten Kosten des meisterlichen Polizeieinsatzes in Baden-Württemberg.