Polizist aus Waiblingen abgeordnet: Kripo-Beamter verfasst Kommentar zu Sexualisierung von Frauen – mit Folgen

Ein Waiblinger Polizist hat auf Instagram zur Sexualisierung von Frauen geschrieben: Es gäbe zu viele, „die genau das provozieren“. Jetzt läuft ein Disziplinarverfahren.
Der betreffende Instagram-User hat sich keine Mühe gegeben, nicht erkannt zu werden: „Martin L., Leiter einer Kriminaldienststelle, die Sexualdelikte bearbeitet“ – so hat er seinen Kommentar zu Sexualisierung im Netz selbst gekennzeichnet. Einen Instagram Beitrag des „SWR“ zur Sexualisierung von Sportlerinnen hat der Mann mit den folgenden Worten kommentiert: „Leider gibt es viel zu viele (Frauen), die genau das provozieren und damit kokettieren. Und das wird sich nie ändern, das Netz ist voll davon.“