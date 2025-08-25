Polizist aus dem Kreis Ludwigsburg: „Uns allen fehlen die Worte“ – Gewerkschaften trauern um Kollegen

1 Bei einem Motorradausflug in Tirol ist ein Polizist aus dem Kreis Ludwigsburg ums Leben gekommen (Archivbild). Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Bei einem privaten Motorradausflug mit Kollegen in Tirol kommt ein Polizist aus dem Kreis Ludwigsburg ums Leben. Die Trauer unter den Beamten ist groß.











Link kopiert



Nach dem tödlichen Unfall eines baden-württembergischen Polizisten bei einem privaten Ausflug in Tirol nehmen die Kolleginnen und Kollegen des Beamten großen Anteil. „Dass ein gemeinsamer Motorradausflug zum Tod eines Kollegen führt, schmerzt und hinterlässt große Trauer“, sagte Gundram Lottmann, Landesvorsitzender der Polizeigewerkschaft GdP, in Esslingen.