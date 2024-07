Polizeiverdacht in Remseck: Hat 14-Jähriger Auto mit Benzin übergossen und angezündet?

Polizeiverdacht in Remseck

1 In Remseck-Hochberg haben sich gleich mehrere Brandstiftungen zugetragen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Der Teenager soll für einen nächtlichen Brand im Stadtteil Hochberg verantwortlich sein. In der Straße hatte es wenige Tage vorher bereits ähnliche Fälle gegeben.











Schwerwiegender Verdacht gegen einen Teenager: Die Kriminalpolizei ermittelt gegen einen 14-Jährigen wegen Brandstiftung. Der Jugendliche steht laut Polizeipräsidium Ludwigsburg im Verdacht, in der Nacht zum Montag gegen 3 Uhr einen im Schlehenweg in Hochberg geparkten VW zunächst mit Benzin übergossen und schließlich in Brand gesetzt zu haben. Anschließend soll der Junge geflüchtet sein.