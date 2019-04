1 Mehrere Streifenwagen waren an der Suche nach der Seniorin beteiligt (Symbolbild). Foto: dpa

Die nächtliche Suche nach einer an Demenz erkrankten Frau hat ein glückliches Ende gefunden. Angehörige hatten der Seniorin einen GPS-Tracker ums Handgelenk geschnallt und konnten die Polizei zu ihr lotsen.

Stuttgart - Angehörige einer 81-Jährigen an Demenz erkrankten Frau haben am Mittwoch die Polizei alarmiert, weil diese ein Pflegeheim in Stuttgart-Obertürkheim verlassen hat. Die 81-Jährige machte sich offenbar in den Abendstunden eigenständig und nur mit einem Nachthemd bekleidet auf den Weg. Nachdem Mitarbeiter der Einrichtung die Angehörigen verständigt hatten, begann die Suche, bei der auch mehrere Streifenwagen eingesetzt waren.

Entscheidend dafür, dass die Suche gegen 22.15 Uhr in Stuttgart-Uhlbach ein glückliches Ende nahm, war offenbar der Umstand, dass die 81-Jährige einen sogenannten GPS-Tracker am Handgelenk trug. Dieser sendet in regelmäßigen Abständen Ortungsdaten aus, die im vorliegenden Fall von den Angehörigen an die suchenden Beamten weitergegeben wurden.

Ähnliche Fälle waren in der Vergangenheit oft schlimmer ausgegangen. Immer wieder kann es passieren, dass an Demenz erkrankte Menschen Pflegeheime verlassen und sich dann verirren. Vor allem im Winter kann das tödlich enden.