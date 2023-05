1 Peter Widenhorn hat seinen Dienst zuletzt nochmals um ein Jahr verlängert. Nun geht er in den Ruhestand. Foto: /Dannecker

15 Jahre war Peter Widenhorn Sprecher des Polizeipräsidiums in Ludwigsburg. Tausende Polizeimeldungen hat er in dieser Zeit verfasst. Für ihn war es sein „Traumjob“.









Nach fast 45 Jahren bei der Polizei geht der Pressesprecher des Präsidiums Ludwigsburg, Peter Widenhorn, in den Ruhestand. An welche Fälle er sich besonders erinnert und was den Job als Polizeisprecher so reizvoll macht, erzählt er im Interview.