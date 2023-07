1 Ein Hinweisschild an der Fensterscheibe der Bankfiliale informiert über die vorübergehende Schließung. Foto: SDMG/ Gress

Eine Welle von über 100 gesprengten Geldautomaten rollt über die Republik – wie viele Fälle gehen auf das Konto des Duos, das in Erligheim bei einem dramatischen Einsatz gestellt wurde?









Stuttgart - Er wurde quer durch die Republik gesucht. Haftbefehle mehrerer Staatsanwaltschaften bis hinauf nach Norddeutschland warteten auf ihn. Seit Juni 2018 war er zur Fahndung ausgeschrieben – sogar europaweit wegen Einbrüchen und einer Serie gesprengter Geldautomaten. Sein letzter Coup aber endete für einen 58-Jährigen aus Litauen tödlich. Beamte eines Mobilen Einsatzkommandos, die ihn am Donnerstag in einer Bank in Erligheim (Kreis Ludwigsburg) festnehmen wollten, schossen auf ihn, als er mit einem langen Schraubenzieher auf sie losging.