Polizeiruf- Vorschau aus Świecko: Auf Beutezug – So ist der neue „Polizeiruf 110“ aus Świecko

In vielen klassischen Polizeifilmen aus Hollywood oder aus Frankreich lauern die Feinde in den eigenen Reihen. Im deutschen Sonntagskrimi wäre das fast undenkbar. Einige Kommissare mögen ihre Ecken und Kanten haben, aber ihr moralischer Kompass ist unbestechlich; vielleicht haben die Deutschen auch deshalb eine vergleichsweise hohe Meinung von der Polizei. Ein weiteres Merkmal hat dagegen offenbar keinen Einfluss auf das Ansehen: Wer regelmäßig Krimis guckt, hat die Fälle oft längst gelöst, während die Ermittlungsteams noch im Dunkeln tappen. Deshalb ist aus diesem „Polizeiruf“ des RBB, der ausnahmsweise mal wieder wie früher in Potsdam spielt, kriminalistisch gesehen nach fünfzehn Minuten die Luft raus: weil Genre-Fans bereits ahnen, was Vincent Ross (André Kaczmarczyk) und Karl Rogov (Frank Leo Schröder) vom deutsch-polnischen Kommissariat in Świecko erst sehr viel später rausfinden.

Die Handlung des heutigen Polizeiruf 110 „Goldraub“beginnt mit einem Überfall: Zwei Gestalten mit gruseligen Clownsmasken berauben ein Schmuckgeschäft. Es handelt sich bereits um den sechsten Raubzug dieser Art in den letzten zwei Jahren, alle im Grenzgebiet. Das Muster ist stets das gleiche: Die Männer stürmen ins Ladenlokal, besprühen das Objektiv der Überwachungskamera und zerschlagen die Vitrinen. Drei Tage später hat die Bande offenbar erneut zugeschlagen, diesmal in Potsdam. Geraubt wurde jedoch nur der Schmuck aus dem Tresor. Außerdem gibt es erstmals ein Todesopfer: Der Besitzer war bewaffnet und hat einen der Täter schwer verletzt, ist aber selbst erschossen worden. Da eine einheimische Polizistin (Anne Müller) praktischerweise gerade ihren Hund zum Mantrailer ausbildet und offenbar auch ganz in der Nähe wohnt, ist der Räuber rasch aufgespürt: Er hat sich mit letzter Kraft in eine Laubenkolonie geschleppt, dort ist er gestorben. Mit dem Leichenfund kommt allerdings auch der dynamische Teil der Handlung zum Stillstand. Fortan besteht „Goldraub“ weitgehend aus Dialogen.

Die Schauspieler des heutigen Polizeiruf 110

Kriminalhauptkommissar Vincent Ross (André Kaczmarczyk)

Kriminalhauptkommissar Karl Rogov (Frank Leo Schröder)

Bettina Michalski (Deborah Kaufmann)

Nico Wilke (Jakob Fliess)

Romy Berger (Meira Durand)

Dennis Berger (Theo Trebs)

Katrin Gollwitz (Esther Esche)

Grit Klempke (Anne Müller)

Henrik Feldmann (Thomas Bading)

Matti Sobotka (Dennis Scheuermann)

Jan Michalski (Stephan Bürgi)

Frank Schmelzer (Andreas Schröders)

Inspektor Karol Pawlak (Robert Gonera)

Komisarz Wiktor Krol (Klaudiusz Kaufmann)

Rechtsmediziner Marian Kaminski (Tomek Nowicki)

Viola Reusch (Johanna Asch)

Der Polizeiruf 110 in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Polizeiruf-110-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Polizeiruf 110 nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Polizeiruf 110 auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD